Ryanair: Πρόστιμο 255 εκατ. ευρώ μετά από διαμάχη με ιταλικά ταξιδιωτικά γραφεία

Η σχέση μεταξύ της Ryanair και των ιταλικών αρχών είναι τεταμένη τα τελευταία χρόνια

Πρόστιμο άνω των 255 εκατ. ευρώ επέβαλε στη Ryanair Holdings Plc η ιταλική αρχή ανταγωνισμού με την κατηγορία της «καταχρηστικής στρατηγικής» εις βάρος τρίτων ταξιδιωτικών γραφείων.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εμπόδισε σκόπιμα τα ταξιδιωτικά γραφεία που προσπαθούσαν να αγοράσουν πτήσεις στον ιστότοπό της, ανέφερε η ιταλική ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της την Τρίτη, ενώ προσέθεσε ότι η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2025. Η αεροπορική εταιρεία ουσιαστικά εμπόδισε τα ταξιδιωτικά γραφεία να αγοράσουν πτήσεις της Ryanair σε συνδυασμό με πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών, καθώς και πρόσθετες τουριστικές υπηρεσίες.

Η σχέση μεταξύ της Ryanair και των ιταλικών αρχών είναι τεταμένη τα τελευταία χρόνια. Οι εντάσεις κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2023, όταν η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα που έθετε ανώτατο όριο στις τιμές των εισιτηρίων για πτήσεις εσωτερικού προς ιταλικούς νησιωτικούς προορισμούς. Την ίδια περίοδο, η εποπτική αρχή της χώρας άρχισε να διερευνά κατηγορίες για δεσπόζουσα θέση της Ryanair στις υπηρεσίες για τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων των ενοικιάσεων αυτοκινήτων και των κρατήσεων ξενοδοχείων.

Παράλληλα, δεν είναι η πρώτη φορά που η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Δουβλίνο εμπλέκεται σε διαμάχες που σχετίζονται με ταξιδιωτικά γραφεία. Το 2024, κατέληξε σε συμφωνία με το διαδικτυακό ταξιδιωτικό γραφείο On the Beach Group Plc, μετά την αγωγή που άσκησε ο πάροχος πακέτων διακοπών το 2021, κατηγορώντας την για αντιανταγωνιστική πρακτική.