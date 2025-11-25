Πόσα χρήματα θα λάβετε ως "επιστροφή ενοικίου;" - Υπολογίστε από τώρα με λίγα κλικ
Υπολογίζουμε για λογαριασμό σας την επιστροφή ενοικίου. Αρκεί να γράψετε την οικογενειακή σας κατάσταση και το ποσό ενοικίου που πληρώσατε μέσα στο 2024 για κύρια κατοικία ή φοιτητική στέγη.
Το εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει ακριβώς το ποσό που σας αναλογεί υπολογίζοντας τα πλαφόν που προβλέπει ο νόμος. Επίσης ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση θα δείτε τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν. Αν την Παρασκευή δεν λάβετε το ποσό που δικαιούστε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση προσέχοντας ώστε να μην καθυστερήσετε πέραν του τέλους του χρόνου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επαναλανσάρεται το "ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2": Παράθυρο για δάνειο 150.000 € με 500 € δόση - Υπολογίστε
Πάρε... κόσμε: Έχει μείνει υπόλοιπο 700 εκατ. ευρώ από το budget του προγράμματος "Σπίτι μου…
Δάνεια σε ελβετικό: Υπολογίστε το "κούρεμα" που θα γίνει στο δάνειό σας και τη νέα δόση
Σε δύο κατηγορίες θα κατανεμηθούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ώστε να ρυθμιστούν: σε αυτά…
Έκτακτο: Ξανανοίγει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» λόγω… απάτης
Το πρόγραμμα «ανακαινίζω – νοικιάζω» ουσιαστικά επαναλανσάρεται καθώς οι μισοί που είχαν κάνει αίτηση ένταξης…
Έχεις μείνει στο «πράσινο» τιμολόγιο ρεύματος; Ο κίνδυνος ανατιμήσεων επέστρεψε
Tα νέα για τους εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο δεν είναι ευχάριστα.…
Αυξάνονται από 1/1 οι εισφορές για 1,4 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενους - Τα νέα ποσά
Ο πληθωρισμός για το 2025 κλειδώνει στο 2,6% και αυτό θα είναι -εκτός απροόπτου- το…
Επίδομα θέρμανσης για ρεύμα ή για πετρέλαιο; Πώς θα πάρετε περισσότερα χρήματα
Η "λογική" του επιδόματος θέρμανσης δεν θα αλλάξει φέτος: ένα ενιαίο επίδομα το οποίο όμως…
Τα κίνητρα για τους γονείς με παιδιά: Δείτε αν δικαιούστε επίδομα τέκνου και έκπτωση φόρου
Το 2026 το εισόδημά σας θα αυξηθεί. Της ή του συζύγου επίσης. Μετά την αύξηση…
Πληρώστε ταξί και ηλεκτρολόγο με κάρτα και μειώστε τον φόρο που σας αναλογεί
Πληρώνοντας με κάρτα για οικιακές υπηρεσίες, μεταφορές με ταξί, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακινήτων -υδραυλικούς,…
Συμφέρει ή δεν συμφέρει να νοικιάσεις το κλειστό σου σπίτι; Σου απαντάμε σε απλά ελληνικά
Ναι το κλειστό ακίνητο είναι παλιό και χρίζει ανακαίνισης. Κατανοητό. Ναι, δεν μπορείτε να…
Υπολογίστε τον φόρο εισοδήματος του 2026 και κάντε τη σύγκριση με το 2025 - Οι απαντήσεις με 4 κλικ
Πόσο φόρο θα πληρώσετε το 2026 σε σχέση με το 2025; Η απάντηση δεν είναι…
Τεκμήρια ΙΧ: Υπολογίστε τα ποσά για όλα τα μοντέλα της αγοράς, παλαιά, καινούργια, μικρά και μεγάλα
Σας απασχολεί το τεκμήριο του αυτοκινήτου σας; Θέλετε να μάθετε τι αλλάζει με το νέο…
Υπολογίζουμε για λογαριασμό σας τον φόρο εισοδήματος 2026 - Χρειάζονται μόνο δύο κλικ
Χαθήκατε μέσα στους ατελείωτους πίνακες και τα παραδείγματα που προβάλλονται μετά την ανακοίνωση του πακέτου…
25/11/2025 12:15
Ποιοι φόροι έφεραν στο ταμείο 59,2 δισ. στο 10μηνο - Στα 10,2 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα
25/11/2025 11:52