Πόσα χρήματα θα λάβετε ως "επιστροφή ενοικίου;" - Υπολογίστε από τώρα με λίγα κλικ

Υπολογίζουμε για λογαριασμό σας την επιστροφή ενοικίου. Αρκεί να γράψετε την οικογενειακή σας κατάσταση και το ποσό ενοικίου που πληρώσατε μέσα στο 2024 για κύρια κατοικία ή φοιτητική στέγη.

Το εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει ακριβώς το ποσό που σας αναλογεί υπολογίζοντας τα πλαφόν που προβλέπει ο νόμος. Επίσης ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση θα δείτε τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν. Αν την Παρασκευή δεν λάβετε το ποσό που δικαιούστε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση προσέχοντας ώστε να μην καθυστερήσετε πέραν του τέλους του χρόνου.