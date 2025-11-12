Έκτακτο: Ξανανοίγει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» λόγω… απάτης

Το πρόγραμμα «ανακαινίζω – νοικιάζω» ουσιαστικά επαναλανσάρεται καθώς οι μισοί που είχαν κάνει αίτηση ένταξης δεσμεύοντας του ανάλογους πόρους αποδείχτηκαν… κομπιναδόροι.

Από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προέκυψε ότι πάνω από 3000 αιτήσεις σε σύνολο 6700 που είχαν πάρει αρχικά το πράσινο φως, παραβίαζαν ουσιαστικούς όρους του προγράμματος γι’ αυτό και απεντάχθηκαν πριν καταβληθούν χρήματα από το δημόσιο. Τα ευρήματα προκαλούν: εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου 20 διαφορετικά άτομα ζητούσαν επιδότηση για να ανακαινίσουν το ίδιο ακίνητο. Μόνο στον νομό Ηλείας εντοπίστηκαν πάνω από 1200 αιτήσεις «μαϊμού».

Τι προσπάθησαν να κάνουν οι επιτήδειοι; Να υφαρπάξουν την προκαταβολή του προγράμματος. Το «ανακαινίζω νοικιάζω» δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης ύψους 14.000 ευρώ για τις οποίες θα επιδοτηθούν με το ποσό των 8100 ευρώ δηλαδή για το 60% των δαπανών προϋπολογισμού. Περίπου τα μισά από αυτά τα χρήματα μάλιστα, προβλέπεται ότι θα δίνονται ως προκαταβολή ακριβώς για να διευκολυνθεί ο ιδιοκτήτης προκειμένου να προχωρήσει στην έναρξη εργασιών.

Το ότι οι συγκεκριμένες «μαϊμού» αιτήσεις εντοπίστηκαν, σημαίνει ότι ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων επί μια τριετία αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία να μπουν στο πρόγραμμα ακριβώς διότι απελευθερώνεται χώρος. Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που παραμένουν κλειστά επί μια τριετία καλούνται να κατανοήσουν τους όρους του προγράμματος και να αποφασίσουν αν θα κάνουν αίτηση:

Με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω -Νοικιάζω», επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών,

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Μέρος της επιδότησης δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο.

Το εργαλείο που ακολουθεί είναι διπλό. Υπολογίζει και το ποσό της επιδότησης από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και το φορολογικό όφελος από την ενοικίαση του ακινήτου με το προνόμιο που δίνει ο νέος νόμος.