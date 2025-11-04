Eurobank Equities: Στα top picks η Jumbo – Τι λέει για την απειλή της Temu

Το χαρτοφυλάκιο με τα top picks διαμορφώνει η Eurobank Equities με την επαναφορά της μετοχής της Jumbo, η οποία όπως κρίνει εμφανίζει μεν κάπως πιεσμένα περιθώρια κέρδους, αλλά η αξία της παραμένει άθικτη. Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή-στόχο στα 33,4 ευρώ και δίνει σύσταση «buy».

Ειδικότερα, οι αναλυτές κρίνουν ότι η αποτίμηση της μετοχής της Jumbo είναι ιδιαίτερα «τιμωρητική». Στην τρέχουσα τιμή, η Jumbo διαπραγματεύεται σε μόλις ~7x EV/EBITDA 1 έτους και ~10,7x P/E, επίπεδα που φαίνονται φθηνά για μια εταιρεία με ισχυρό ισολογισμό, υψηλή μετατροπή σε ρευστότητα και κυρίαρχη θέση στην αγορά.

Οπως σχολιάζει η χρηματιστηριακή, αν και δεν έχει πλέον τον δυναμισμό των προηγούμενων ετών, με τα κέρδη να αυξάνονται πλέον με ρυθμό πέριξ του 5%, η τρέχουσα αποτίμηση είναι υπερβολικά αυστηρή και προσφέρει μία ελκυστική ευκαιρία επανατοποθέτησης.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου της Jumbo, η Eurobank Equities τα κρίνει μάλλον απογοητευτικά, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται μόλις κατά 7% σε ετήσια βάση, αλλά και να διαμορφώνεται περίπου 5% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η απογοήτευση προήλθε από τη συρρίκνωση του μικτού περιθωρίου κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, αντίθετα με την προσδοκία των αναλυτών για αύξηση και κόντρα στην ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Αυτό οδήγησε σε καθαρά κέρδη 117 εκατ. ευρώ, -4% σε ετήσια βάση και -8% έναντι της εκτίμησης της Eurobank Equities, με την εικόνα των δημοσιευμένων μεγεθών να επιβαρύνεται περαιτέρω καθώς πέρυσι η βάση σύγκρισης ήταν υψηλή λόγω αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία (10 εκατ. ευρώ).

Αντικατοπτρίζοντας το ασθενέστερο του αναμενόμενου α’ εξάμηνο, η χρηματιστηριακή μείωσε την εκτίμησή της για το EBITDA 2025 κατά 1%, με τα χαμηλότερα μικτά περιθώρια να αντισταθμίζονται εν μέρει από την ισχυρότερη πορεία πωλήσεων. Οι αναλυτές αναμένουν πάντως υγιή αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA το 2025 (+8%, μετά το +7% στο Α’ εξάμηνο), οδηγώντας σε αύξηση καθαρών κερδών κατά 4%.

Σε ό,τι αφορά την απειλή της Temu, η χρηματιστηριακή πραγματοποίησε έλεγχο τιμών σε 50 προϊόντα, συγκρίνοντας το e-jumbo.gr με το Temu.com σε βασικές κατηγορίες της Jumbo. Η ανάλυση δείχνει ότι η διάμεση διαφορά τιμής μεταξύ Temu και Jumbo είναι μόλις ~€0,21/προϊόν, υποδεικνύοντας πως το οικονομικό κίνητρο μεταστροφής προς το Temu είναι μικρό, ειδικά αν συνυπολογιστούν οι καθυστερήσεις στην παράδοση. Σημαντικό είναι ότι η Jumbo παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε είδη γραφείου και οικιακά, κατηγορίες που οδηγούν επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα. Οι αναλυτές συμπεραίνουν ότι η απειλή είναι περισσότερο οπτική παρά δομική, με την πρόταση αξίας-τιμής της Jumbo να παραμένει αλώβητη και τον βασικό πυρήνα της δραστηριότητάς της προστατευμένο.