JP Morgan: «Υπεραπόδοση» το 2026 και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με υψηλά περιθώρια ανόδου

Τα θεμελιώδη, οι προοπτικές και οι τιμές-στόχοι

Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο 2026 με δυναμική που ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η JP Morgan, με επικεφαλής τον Mehmet Sevim, διατηρεί τη σύσταση «overweight» για όλες τις συστημικές τράπεζες, αναθεωρώντας παράλληλα τις τιμές-στόχους και υποδηλώνοντας σημαντικά περιθώρια ανόδου:

Alpha Bank: €4,20 — περιθώριο ανόδου 25%

Eurobank: €4,50 — περιθώριο ανόδου 29%

Εθνική Τράπεζα (NBG): €16,40 — περιθώριο ανόδου 23%

Τράπεζα Πειραιώς: €9,40 — περιθώριο ανόδου 31%

Όπως επισημαίνει η JP Morgan, «το story του ελληνικού τραπεζικού κλάδου δεν έχει τελειώσει», παρά την ισχυρή φετινή άνοδο.

Μακροοικονομικό περιβάλλον ευνοϊκό για τον κλάδο

Η Ελλάδα ξεκινά τη νέα χρονιά με:

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης,

ισχυρή αγορά εργασίας,

επενδύσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα,

και χαμηλό κόστος δανεισμού του Δημοσίου.

Το ελληνικό 10ετές ομόλογο εμφανίζει χαμηλότερο spread από Ιταλία και Γαλλία, ενισχύοντας τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, παρόμοιους με αναδυόμενες αγορές, αλλά με πολύ χαμηλό κίνδυνο — γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω rerating.

Αποτιμήσεις: Ακόμη ελκυστικές παρά το +78%

Παρά την αύξηση +78% φέτος, οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν αποτιμήσεις χαμηλότερες από τους ευρωπαϊκούς ομολόγους της Νότιας Ευρώπης:

P/E 2027: ~7,5 φορές

P/TBV: 1,1 φορές (έναντι 1,5 φορές για αντίστοιχες τράπεζες Νότιας Ευρώπης)

Η JP Morgan σημειώνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Alpha Bank και Πειραιώς: Σταθερή κερδοφορία και βελτίωση κεφαλαίων

Alpha Bank: ROTE 12%-13%, αποτίμηση 0,9x P/TBV, περιθώριο ανόδου 25%

Πειραιώς: P/E 2027 6,9 φορές, ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου, περιθώριο ανόδου 31%

Το βασικό αφήγημα επικεντρώνεται στη συνέχιση της οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων και τη δυνατότητα υψηλότερων μερισμάτων στο μέλλον.

Εθνική Τράπεζα: Ο πιθανός «game changer»

Η JP Morgan ξεχωρίζει την Εθνική Τράπεζα ως κορυφαία επιλογή στην περιοχή CEEMEA, με CET1 στο 19%. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το 2026 η τράπεζα θα μπορεί να επιστρέψει στο μέγιστο δυνατό κεφάλαιο μέσω συνδυασμού μερισμάτων και buybacks, διατηρώντας CET1 στο 16,4% το 2027.

Η μετοχή διαπραγματεύεται σε 8,5x P/E 2027 και 1,3x P/TBV, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέο rerating σε όλο τον κλάδο.

Eurobank: Υποτιμημένη, αλλά υψηλής ποιότητας

Η Eurobank διαπραγματεύεται σε 7,1x P/E 2027, με τιμή-στόχο €4,50, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τη διαφοροποίηση εσόδων της μετά τη συμφωνία με την Eurolife. Η JP Morgan τονίζει ότι η αγορά δεν έχει ακόμα ενσωματώσει πλήρως τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου-απόδοσης, καθιστώντας τη Eurobank μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές στην περιοχή.