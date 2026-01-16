Προϋπολογισμός ΥΠΕΘΟ: Ταχύτητα στις πληρωμές και μετρήσιμα οφέλη
Στα 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Στοιχεία που αποτυπώνουν υψηλό επίπεδο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ταχύτητας στις πληρωμές και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου ανέρχονται μόλις σε 167.000 ευρώ.
- Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σε 23 ημέρες, δηλαδή 7 ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος υπολογίζονται σχετικοί τόκοι υπερημερίας.
- Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε, τα 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκαν μέσω φορολογικών υποχρεώσεων, γεγονός που συνεπάγεται άμεσο όφελος και για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.
- Παράλληλα, το Υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστικό περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντάς τον αριθμό από 120 σε 70 για το σύνολο του 2025, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με συνέπεια κα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΥΠΕΘΟ: 83 φόρους μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα - Αναλυτικά η λίστα
Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία.
ΥΠΕΘΟ: Οι μύθοι του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και η αλήθεια των αριθμών
Mέχρι τέλος Ιουλίου του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 40.515 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών
Πηγές ΥΠΕΘΟ για απαλλαγή ΦΠΑ: Διατηρείται το όριο των 10.000 ευρώ
H Κομισιόν έδωσε στην Ελλάδα προθεσμία δύο μηνών για να εφαρμόσει την οδηγία για τους…
ΥΠΕΘΟ για Fitch: Επιβεβαίωση της «αταλάντευτης πορείας ανάκαμψης της χώρας»
Η Fitch εστιάζει στην ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που τρέχει με ρυθμό 2,3% το…
ΥΠΕΘΟ: Οι φήμες για παροχές με υπέρογκο δημοσιονομικό κόστος δεν ευσταθούν
Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να μην στέκονται σε φήμες και όσους υπόσχονται «λεφτόδεντρα»
Ντεμπούτο Πιερρακάκη στο Eurogroup με βαριά ατζέντα - Ευρώ, ανταγωνιστικότητα και ΕΚΤ στο επίκεντρο
Ένα από τα πιο άμεσα και πολιτικά ευαίσθητα θέματα της συνεδρίασης αφορά τη διαδικασία επιλογής…
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ το 2025 – Φοροέσοδα 72 δισ. ευρώ
Τα φοροέσοδα διαμορφώθηκαν 451 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ οι δαπάνες ήταν 3,5…
Πιερρακάκης: Το νέο 10ετές ομόλογο απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας
Η χώρα δανείστηκε €4 δισ.
Ερευνα ΚΕΦΙΜ: Δουλέψαμε 177 ημέρες το 2025 για πληρώσουμε φόρους
2 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2024
Το ΣΔΟΕ γίνεται ΔΕΟΣ – Τρεις ειδικές μονάδες κατά λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής
Από λαθραία και ναρκωτικά, μέχρι πολιτιστική κληρονομιά
10ετές ομόλογο: Προσφορές ρεκόρ στα 51 δισ. ευρώ - Το δημόσιο αντλεί 4 δισ. ευρώ
Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ
Ανέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός - "Σκαρφάλωσε" στο 2,6% τον Δεκέμβριο
Ράλι 20% για καφέ και σοκολάτες, αύξηση 8,4% στα ενοίκια
Πρεμιέρα στις αγορές για το Δημόσιο με νέο 10ετές ομόλογο - Στόχος η άντληση 3 δισ. ευρώ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών
JP Morgan: Κατοχύρωση κερδών στα ελληνικά ομόλογα και προσεκτική στάση στην Ευρωζώνη
Ισχυρές αγορές το 2025
Η Ελλάδα ξεκινά τις ομολογιακές εκδόσεις του 2026 - Βγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο
Η Αθήνα στοχεύει να αντλήσει έως 8 δισ. ευρώ φέτος
Morgan Stanley: Κλείνει τα long στα ελληνικά ομόλογα και «παίζει» άλλες ευρωπαϊκές αγορές
Τα μοντέλα της Morgan Stanley δείχνουν ότι τα ιρλανδικά ομόλογα είναι υποτιμημένα κατά 11 μονάδες…
16/01/2026 12:38
Προϋπολογισμός ΥΠΕΘΟ: Ταχύτητα στις πληρωμές και μετρήσιμα οφέλη
16/01/2026 12:12
Porsche: Σε χαμηλό 16 ετών κατρακύλησαν οι πωλήσεις το 2025
16/01/2026 12:09