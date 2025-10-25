Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Alpha Bank και της Πειραιώς προχώρησε ο οίκος Fitch Ratings, ενώ βελτίωσε και το Outlook για την Εθνική και την Πειραιώς, επισημαίνοντας τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη σταθεροποίηση των κεφαλαιακών τους βάσεων.

Ειδικότερα, η Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε «BBB-» από «BB+», με σταθερή προοπτική. Η αναβάθμιση αποδίδεται στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και της κερδοφορίας, καθώς και στη σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επίσης, η Πειραιώς αναβαθμίστηκε επίσης σε ‘BBB-’ από ‘BB+’, με σταθερή προοπτική, χάρη στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα βελτιώθηκε το outlook σε «Θετικό» από «σταθερό», με τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές διαβαθμίσεις στο ‘BBB-’. Η Fitch επισημαίνει την ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων, παράγοντες που ενισχύουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις οικονομικές προοπτικές των τραπεζών.

Η Fitch αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη (2,3% το 2025–2026), ισχυρότερη δυναμική επιχειρηματικών δανείων και συνεχιζόμενες ευκαιρίες εσόδων από προμήθειες. Ενδέχεται να αναβαθμίσει την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος εφόσον υπάρξει αισθητή επιτάχυνση της λιανικής δανειοδότησης, αντικατοπτρίζοντας βελτιωμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο νοικοκυριακό τμήμα, μείωση της ανεργίας και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος. Η σταθερή χρηματοδότηση, η εμπιστοσύνη των επενδυτών και η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για εταιρικά δάνεια θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν την αξιολόγηση.

Τράπεζα Πειραιώς

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της ικανότητας κερδοφορίας και της ποιότητας ενεργητικού της Πειραιώς.

Η κερδοφορία της συγκρίνεται πλέον θετικά με εκείνη των εγχώριων ανταγωνιστών, ενισχύοντας την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει μειώσει σημαντικά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο προσεγγίζει πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως και τις προβλέψεις απομείωσης δανείων.

Ωστόσο, η ποιότητα του ενεργητικού εξακολουθεί να αποτελεί αδύναμο σημείο της αξιολόγησης, λόγω της ακόμη σημαντικής –αν και μειούμενης– έκθεσης σε κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα: Οι αξιολογήσεις του HoldCo και της Πειραιώς αντικατοπτρίζουν τη σημαντική θέση της στην ελληνική αγορά, σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες όπως η υψηλή ανεργία, τα χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το σημαντικό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος.

Οι βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν επίσης επαρκή κεφαλαιοποίηση και κερδοφορία, σταθερή βάση καταθέσεων και βελτιούμενους δείκτες ποιότητας ενεργητικού.

Βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος: Η Fitch εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας (ανάπτυξη 2,3% το 2025-2026), την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων και τις ευκαιρίες για έσοδα από προμήθειες.

Η αναβάθμιση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος ενδέχεται να συμβεί εάν επιταχυνθεί η λιανική πίστη, μειωθεί η ανεργία και περιοριστούν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτός τραπεζικού συστήματος.

Συστημική τράπεζα με θετική εκτέλεση: Η ισχυρή εγχώρια παρουσία της Πειραιώς, επικεντρωμένη στις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες, στηρίζει το επιχειρηματικό της προφίλ.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο έχει γίνει πιο βιώσιμο, καθώς προχωρά σε απομόχλευση κινδύνων, αναδιάρθρωση και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει ουσιαστικά τη δραστηριότητα bancassurance και θα διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων.

Μείωση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού: Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Ιούνιος 2025: 3%, εξαιρουμένων των senior notes) έχει μειωθεί σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενος από τιτλοποιήσεις, περιορισμένες νέες ροές, διαγραφές και ικανοποιητικές ανακτήσεις.

Ο δείκτης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (6,8%) παραμένει υψηλότερος των ανταγωνιστών, καθώς περιλαμβάνει καθαρά κατασχεθέντα στοιχεία, αλλά αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω μέσω πωλήσεων και δανειακής ανάπτυξης.

Ικανοποιητική κερδοφορία σε σχέση με το προφίλ κινδύνου: Τα κέρδη έχουν ανακάμψει δυναμικά από το 2021, κυρίως λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους, μειωμένων λειτουργικών εξόδων και χαμηλότερων προβλέψεων απομείωσης.

Τα έσοδα από προμήθειες παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά θα ενισχυθούν με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το λειτουργικό κέρδος ανήλθε σε ποσοστό λίγο πάνω από 4% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) το 2024–α’ εξάμηνο 2025, επίπεδο που θεωρείται ισχυρό.

Η Fitch αναμένει ότι θα παραμείνει άνω του 3,5% την περίοδο 2025–2026.

Επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα: Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,4% (προσαρμοσμένος για τις συνεχιζόμενες πωλήσεις χαρτοφυλακίων) στο τέλος Ιουνίου 2025, παρέχοντας επαρκές «μαξιλάρι» πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η τράπεζα στοχεύει σε CET1 άνω του 13%, ελαφρώς χαμηλότερα από τους εγχώριους ανταγωνιστές, λόγω της επίδρασης της εξαγοράς της Ethniki Insurance (περίπου 150 μονάδες βάσης).

Αναμένεται όμως ο δείκτης να ανακάμψει προς το 14%, καθώς η ισχυρή κερδοφορία θα υπερκαλύψει την αύξηση των δανείων και των διανομών κεφαλαίου.

Χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων: Η σταθερή και ευρεία βάση καταθέσεων ενισχύεται από τα υψηλά μερίδια αγοράς στο λιανικό τραπεζικό τομέα.

Η Πειραιώς έχει σταθερή πρόσβαση στις αγορές χρέους και πληροί ήδη τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) από τις 30 Ιουνίου 2025. Η ρευστότητα και η διάρθρωση λήξεων θεωρούνται ικανοποιητικές.

Εξίσωση αξιολογήσεων HoldCo και Piraeus: Το HoldCo είναι η μητρική εταιρεία της Πειραιώς και κύριος φορέας δραστηριοτήτων του ομίλου.

Οι αξιολογήσεις τους εξισώνονται, καθώς η Fitch θεωρεί ότι ο κίνδυνος αθέτησης είναι ουσιαστικά ο ίδιος και ότι η ρευστότητα διαχειρίζεται προσεκτικά σε επίπεδο ομίλου.

Πιθανοί λόγοι υποβάθμισης: Υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας ή υποβάθμισης του κρατικού αξιόχρεου.

Επίσης, εάν ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξηθεί πάνω από 5% για παρατεταμένο διάστημα ή εάν η λειτουργική κερδοφορία υποχωρήσει κάτω από το 1,5% των RWA.

Προοπτικές: Μια αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος (bbb-). Προϋποθέτει επίσης μείωση του δείκτη προβληματικών στοιχείων ενεργητικού προς το 4%, διατήρηση του CET1 πάνω από 14% και λειτουργική κερδοφορία πάνω από 2,5% των RWA σε διατηρήσιμη βάση.

Μια περαιτέρω αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος (bbb-). Προϋποθέτει επίσης μείωση του δείκτη προβληματικών στοιχείων ενεργητικού προς το 4%, διατήρηση του CET1 πάνω από 14% και λειτουργική κερδοφορία πάνω από 2,5% των RWA σε διατηρήσιμη βάση.

Alpha Bank

Η αξιολόγηση της Alpha Bank αντικατοπτρίζει την ισχυρή θέση της στην εγχώρια αγορά, σε ένα λειτουργικό περιβάλλον όπου οι διαρθρωτικές αδυναμίες περιλαμβάνουν την υψηλή ανεργία, τα χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το σημαντικό ποσοστό προβληματικών δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη την ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και κερδοφορία της, καθώς και τη σταθερή βάση καταθέσεων και τη βελτιούμενη ποιότητα ενεργητικού.

Βελτιούμενο λειτουργικό περιβάλλον: Η Fitch αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας (ανάπτυξη 2,3% για το 2025–2026), την ενίσχυση της επιχειρηματικής χρηματοδότησης και τις σταθερές πηγές εσόδων από προμήθειες.

Η αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος ενδέχεται να βελτιωθεί περαιτέρω εάν παρατηρηθεί σημαντική άνοδος στη λιανική πίστη, μείωση της ανεργίας και συρρίκνωση των προβληματικών δανείων εκτός τραπεζικού τομέα.

Η σταθερή χρηματοδότηση, η εμπιστοσύνη των επενδυτών και η ισχυρή ζήτηση πιστώσεων από επιχειρήσεις θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν τη θετική προοπτική.

Συστημικά σημαντική εγχώρια τράπεζα: Το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha εστιάζει στις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, με ορισμένη διαφοροποίηση σε τομείς όπως η διαχείριση περιουσίας, οι ασφαλίσεις και οι διεθνείς δραστηριότητες.

Η βιωσιμότητα του μοντέλου ενισχύθηκε από τον συνεχή απομειωτικό μετασχηματισμό του ισολογισμού, αν και η έκθεση σε παλαιότερα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού παραμένει ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων: Ο δείκτης NPLs (εξαιρουμένων των διακρατούμενων senior notes τιτλοποιημένων δανείων) μειώθηκε σε 4% στα τέλη Ιουνίου 2025, χάρη σε πωλήσεις και ανακτήσεις.

Η κάλυψη των προβληματικών δανείων βελτιώθηκε, αλλά παραμένει χαμηλότερη από των ανταγωνιστών, στο 47%.

Η Fitch αναμένει περαιτέρω μείωση του δείκτη κοντά στο 3% εντός της επόμενης διετίας, με τη στήριξη της ανάπτυξης των ενήμερων δανείων, των περιορισμένων νέων καθυστερήσεων και πιθανών πρόσθετων πωλήσεων.

Ασθενέστερη κερδοφορία σε σχέση με τους ανταγωνιστές: Ο δείκτης λειτουργικών κερδών προς σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWAs) έχει βελτιωθεί διαρθρωτικά, λόγω των θετικών επιτοκίων, της αναδιάρθρωσης του κόστους και των μειωμένων, αν και ακόμα υψηλών, απομειώσεων δανείων.

Η Fitch εκτιμά ότι ο δείκτης θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 3% μεσοπρόθεσμα, χάρη στη συνεχιζόμενη περιστολή εξόδων, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ικανοποιητικά κεφαλαιακά αποθέματα και περιορισμένη επιβάρυνση ενεργητικού: Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,1% στα τέλη Ιουνίου 2025, προσφέροντας ικανοποιητικό περιθώριο ασφαλείας έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Fitch αναμένει ότι ο δείκτης θα σταθεροποιηθεί πάνω από το 17% έως το τέλος του 2027, καθώς η βελτίωση της κερδοφορίας θα υπερκαλύψει την επίδραση της πιστωτικής επέκτασης και των αυξημένων διανομών κεφαλαίου.

Η ταχύτερη απαλλαγή από τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις και η μείωση των καθαρών προβληματικών στοιχείων ενεργητικού θα ενισχύσουν την ποιότητα του κεφαλαίου.

Χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων: Η σταθερή και ευρέως διασπαρμένη καταθετική βάση της τράπεζας στηρίζεται στα σημαντικά μερίδια αγοράς της στη λιανική τραπεζική.

Η πρόσβαση στις αγορές έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η Alpha έχει αντλήσει επανειλημμένα κεφάλαια από αγορές μη εξασφαλισμένου χρέους και καλύπτει πλέον πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις MREL. Η τράπεζα διατηρεί καλή ρευστότητα και άνετο προφίλ λήξεων.

Προοπτικές: Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της αξιολόγησης της Alpha Bank περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ουσιώδη επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα ή ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), εξαιρουμένων των senior notes, σε επίπεδα άνω του 5% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση.

Μια διαρθρωτική επιδείνωση της κερδοφορίας, με τον δείκτη λειτουργικών κερδών προς σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWAs) να υποχωρεί σταθερά κάτω από το 1,5%, ή μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 προς το 13%, θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε υποβάθμιση.

Αντίθετα, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας θα αποτελούσε βασική προϋπόθεση για πιθανή αναβάθμιση της Alpha Bank. Επιπλέον, μια βελτίωση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος της χώρας, το οποίο ήδη φέρει θετική προοπτική, θα ενίσχυε την πιθανότητα αυτή.

Παράλληλα, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών στον τραπεζικό τομέα, ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική, θα αποτελούσε θετικό παράγοντα. Αναβάθμιση θα μπορούσε επίσης να προκύψει εφόσον μειωθεί ο δείκτης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού κοντά στο 4% (με τον δείκτη NPLs κάτω από 3% χωρίς τα senior notes) και διατηρηθεί ο δείκτης CET1 πάνω από 14%. Τέλος, η διαρκής επίδοση του δείκτη λειτουργικών κερδών προς RWAs πάνω από 2,5% σε όλη τη διάρκεια του επιτοκιακού κύκλου, χωρίς ουσιαστική επιδείνωση του προφίλ κινδύνου και με σταθερή χρηματοδότηση, θα ενίσχυε περαιτέρω τις προοπτικές αναβάθμισης.

Εθνική Τράπεζα

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η αναβάθμιση του outlook αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη και η πτώση της ανεργίας ενισχύουν τη ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από ιδιώτες, ενώ η αύξηση των προμηθειοφόρων δραστηριοτήτων (fee-generating products) βελτιώνει τη διαφοροποίηση των εσόδων των τραπεζών.

Σύμφωνα με τη Fitch, αυτές οι συνθήκες δημιουργούν θετικές προοπτικές για την Εθνική Τράπεζα σε επίπεδο επιχειρηματικού προφίλ, κινδύνου, κεφαλαιακής επάρκειας και χρηματοδότησης.

Ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά: Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ισχυρή παρουσία και μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους τέσσερις συστημικούς πυλώνες του τραπεζικού συστήματος.

Παρά τις δομικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας –όπως τα χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– η Fitch επισημαίνει ότι η τράπεζα παρουσιάζει υψηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες από τον κλαδικό μέσο όρο, ικανοποιητική ποιότητα ενεργητικού και σταθερή καταθετική βάση.

Βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον: Ο οίκος προβλέπει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της οικονομίας με ρυθμό 2,3% την περίοδο 2025–2026, καθώς και από τη δυναμική του επιχειρηματικού δανεισμού και την αναζωογόνηση της λιανικής τραπεζικής. Η σταθερή χρηματοδότηση και η ενισχυμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών υποστηρίζουν τη θετική αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος.

Συστημική σημασία και ψηφιακή πρόοδος: Η ΕΤΕ παραμένει μία από τις πλέον συστημικά σημαντικές τράπεζες της χώρας, με έντονη δραστηριότητα σε λιανική και εμπορική τραπεζική. Η Fitch αναγνωρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας, την ολοκλήρωση του καθαρισμού του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων και την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της τράπεζας.

Χαμηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs): Ο δείκτης NPEs της ΕΤΕ διαμορφώθηκε στο 2,8% στο τέλος Ιουνίου 2025 (χωρίς τις τιτλοποιήσεις), το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η κάλυψη των προβληματικών δανείων φθάνει το 96%, ενώ η έκθεση σε ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι περιορισμένη.

Ισχυρή κερδοφορία: Η λειτουργική απόδοση της ΕΤΕ παραμένει ιδιαίτερα ικανοποιητική, με δείκτη λειτουργικών κερδών προς σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (RWA) στο 4,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 4,1% το 2024. Η Fitch εκτιμά ότι θα διατηρηθεί άνω του 3,5% τα επόμενα χρόνια, χάρη στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, τη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες και τον έλεγχο του κόστους.

Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια: Ο δείκτης CET1 της ΕΤΕ ανήλθε στο 18,9% στα τέλη Ιουνίου 2025 – το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παρότι η Fitch αναμένει μερική μείωση λόγω αναπτυξιακών κινήσεων ή διανομών, τα κεφαλαιακά αποθέματα θεωρούνται ισχυρά και επαρκή. Η μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων.

Σταθερή βάση χρηματοδότησης: Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ευρεία, σταθερή και χαμηλού κόστους καταθετική βάση, με μεγάλη παρουσία στη λιανική τραπεζική.

Παράλληλα, έχει ενισχύσει σημαντικά την πρόσβασή της στις αγορές ομολόγων, ενώ πληροί ήδη τις απαιτήσεις MREL. Η ρευστότητά της χαρακτηρίζεται άνετη, με ισορροπημένο προφίλ λήξεων.

Προοπτικές: Η Fitch θα μπορούσε να αναθεωρήσει το outlook σε σταθερό αν επιβραδυνθεί η βελτίωση του ελληνικού περιβάλλοντος λειτουργίας ή αν η ποιότητα ενεργητικού δεν κινηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Πιθανή υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης της ελληνικής οικονομίας ή μείωσης του δείκτη CET1 κάτω από 13% σε διατηρήσιμη βάση.

Αντίθετα, μια αναβάθμιση των αξιολογήσεων της ΕΤΕ θα εξαρτηθεί από: αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού (NPEs κάτω από 3%), σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια άνω του 14%, και διατηρήσιμη κερδοφορία με λειτουργικά κέρδη άνω του 2,5% των RWA καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.ξέλιξη…

Eurobank



Η Eurobank διατηρεί ηγετική θέση στην Ελλάδα, με σταθερή βάση καταθέσεων και ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. Παρά τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, όπως το σχετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας και τα χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Fitch αναγνωρίζει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού της προφίλ.

Βελτιούμενο οικονομικό περιβάλλον: Η Fitch προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,3% την περίοδο 2025–2026, με θετικές προοπτικές για τον τραπεζικό δανεισμό, ιδίως στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) εκτός τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη σταθερή χρηματοδότηση, στηρίζει την αναβάθμιση του περιβάλλοντος λειτουργίας.

Διαφοροποίηση: Η παρουσία της Eurobank σε Βουλγαρία και Κύπρο ενισχύει τη διαφοροποίηση και τη βιώσιμη κερδοφορία της. Το επιχειρηματικό της προφίλ θα ωφεληθεί περαιτέρω από τη βελτίωση του ελληνικού περιβάλλοντος λειτουργίας.

Ποιότητα ενεργητικού: Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (χωρίς τιτλοποιήσεις και εγγυημένα δάνεια) ανήλθε σε 3% στο τέλος Ιουνίου 2025, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση προς το 2,8% την επόμενη διετία. Η κάλυψη των NPEs διαμορφώθηκε στο 81%.

Κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια: Η απόδοση λειτουργικών κερδών προς σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (RWA) ανήλθε σε 3,3% το α’ εξάμηνο του 2025, παραμένοντας ισχυρή παρά τη μείωση των επιτοκίων. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5%, παρέχοντας επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα.

Χρηματοδότηση και ρευστότητα: Η τράπεζα διατηρεί ισχυρή καταθετική βάση που υπερβαίνει τα δάνεια, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόσβασή της στις αγορές ομολόγων τα τελευταία τρία χρόνια. Οι απαιτήσεις MREL καλύπτονται επαρκώς.

Προοπτικές: Η Fitch σημειώνει ότι τυχόν υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει αν επιδεινωθεί το ελληνικό λειτουργικό περιβάλλον ή αν ο δείκτης NPEs αυξηθεί πάνω από 5% για παρατεταμένο διάστημα.

Αντίθετα, μια αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, από περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού κάτω από 3% και σταθερή κερδοφορία με λειτουργικά κέρδη άνω του 2,5% των RWA σε όλο τον οικονομικό κύκλο.