Euroxx: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εξαγορά από τράπεζα
Ανακοίνωση στο ΧΑΑ
Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ -κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- διαψεύδει τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα.
Όπως αναφέρει, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν, καταλήγει η ανακοίνωση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Euroxx: Υπό επανεξέταση η μετοχή της ΕΧΑΕ - Ισχυρή καμπή η προσφορά από Euronext
Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει την πιθανή προσφορά ως μια σταθερή ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία…
Euroxx: Τι αναμένει για τα αποτελέσματα των τραπεζών το 2ο τρίμηνο - Οι κορυφαίες επιλογές της
Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα
Innovis Pharma: Εκλεισε το deal για την πώληση στην PharmaPath
Η απόκτηση της Innovis Pharma από την PharmaPath αναμένεται να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο Όμιλο έρευνας…
Όμιλος ΑΒΑΞ: Άλμα 761% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου – Στα 2,53 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο
Στα 682 εκατ. ευρώ με αύξηση 65% ο κύκλος εργασιών το 9μηνο
Prodea: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,216 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2025
Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της…
Τιτάν: Εξαγόρασε την τουρκική Traçim Cement αντί 190 εκατ. δολαρίων
Η εξαγορά εντάσσεται με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες ΤΙΤΑΝ FORWARD 2029
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Μείωση στα έσοδα 9,1% και καθαρά κέρδη 57,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 125,1 εκατ. ευρώ
Αύξηση 6,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
ΑΔΜΗΕ: Εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. ευρώ από τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου
H τοπική συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα τερματιστεί
Οι επαφές Εξάρχου εντός και εκτός του Λευκού Οίκου - Tι συζήτησε με τους αμερικανούς αξιωματούχους
Ο κ. Εξάρχου συζήτησε με τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τη μεγιστοποίηση της μεταφοράς LNG…
Γ. Κοντόπουλος: Ορόσημο το 2025 για τη χρηματιστηριακή αγορά
Η εξαγορά του Χ.Α από τη Euronext σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου
ΕΚΤΕΡ: Άλλαξε χέρια το 6,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Συνολικά 1,7 εκατ. μετοχές της ΕΚΤΕΡ αξίας 4,7 εκατ. ευρώ μεταβιβάστησαν μέσω 12 πακέτων
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στην παραγωγή και χονδρική προμήθεια ρεύματος
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ διενεργείται με τη συνδρομή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων
Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας
Προσφέρει σταθερές χρηματοροές και ισχυρές αποδόσεις
11/12/2025 17:10
Euroxx: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εξαγορά από τράπεζα
11/12/2025 17:07
Η Γερμανία υποστηρίζει τον Κ. Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
11/12/2025 17:00
ΗΠΑ: Εκτίναξη των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας
11/12/2025 15:50