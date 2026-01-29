ΦΠΑ χωρίς σύνορα για μικρές επιχειρήσεις - Τι αλλάζει στις διασυνοριακές συναλλαγές

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται πλέον η εφαρμογή «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για Μικρές Επιχειρήσεις» στη ψηφιακή πύλη myAADE, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διευκόλυνση της διασυνοριακής δραστηριότητας χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή υλοποιεί το διασυνοριακό καθεστώς ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας την επέκταση δραστηριοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά με σημαντικά μειωμένα διοικητικά και φορολογικά βάρη. Το πλαίσιο εφαρμόζεται κατ’ υλοποίηση των κοινών αποφάσεων Α.1200/2025, Α.1010/2026 και Α.1011/2026 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Με το νέο καθεστώς, καταργούνται βασικά εμπόδια που μέχρι σήμερα περιόριζαν τις μικρές επιχειρήσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Πλέον δεν απαιτείται η λήψη ξεχωριστού ΑΦΜ σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις, ενώ αίρεται και η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε διαφορετικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τα εθνικά καθεστώτα κάθε χώρας. Παράλληλα, διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από ΦΠΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Στο ειδικό αυτό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στο σύνολο της ΕΕ, τόσο για το τρέχον όσο και για το προηγούμενο έτος, τα οποία εξετάζονται αυτοτελώς. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται το εθνικό όριο απαλλαγής ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

Μέσω της νέας εφαρμογής στη myAADE, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, πραγματοποιώντας την απαιτούμενη «Προηγούμενη Κοινοποίηση» προς την ΑΑΔΕ και δηλώνοντας το σύνολο των διασυνοριακών συναλλαγών τους. Παράλληλα, μπορούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε νέα κράτη μέλη, να αιτηθούν την παύση χρήσης του καθεστώτος, να υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές για την αξία των πωλήσεων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και να ενημερώνουν άμεσα τη φορολογική διοίκηση σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων ορίων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τον πλήρη συντονισμό και τη διαχείριση του συστήματος, διασφαλίζοντας την επικοινωνία με τα λοιπά κράτη μέλη για τη χορήγηση του ειδικού ατομικού αριθμού ταυτοποίησης με το επίθημα «-EX», εγκρίνοντας αιτήματα απαλλαγής επιχειρήσεων άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρακολουθώντας τη συμμόρφωση με τα όρια κύκλου εργασιών.

Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr, μέσω της διαδρομής:

Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Διασυνοριακό – Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00, καθώς και ψηφιακά όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, στην ενότητα ΦΠΑ και Ειδικά Καθεστώτα.