Νέο "καμπανάκι" Μυτιληναίου σε Κομισιόν και κυβερνήσεις με αφορμή το ισχυρό ευρώ

Η παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου έρχεται μετά την διολίσθηση του δολαρίου

Η ενίσχυση του ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της Metlen, Ευάγγελο Μυτιληναίο, ένα πρόσθετο βάρος για τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο κ. Μυτιληναίος επισημαίνει ότι η ανατίμηση του ενιαίου νομίσματος προστίθεται στο ήδη υπάρχον διαρθρωτικό μειονέκτημα της Ευρώπης όσον αφορά το κόστος ενέργειας, καθιστώντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές που λειτουργούν κυρίως με δολάριο.

«Για πολλούς τομείς – από τη βιομηχανική παραγωγή έως τη μεταποίηση υψηλής κατανάλωσης ενέργειας – η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετη πίεση, σε μια περίοδο ήδη στενών περιθωρίων κέρδους και έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού», αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανατίμηση του ευρώ υπενθυμίζει στην Ευρώπη την ανάγκη να υλοποιήσει πολιτικές που στηρίζουν τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, προάγουν τη στρατηγική αυτονομία και διασφαλίζουν δίκαιο ανταγωνισμό στη διεθνή σκηνή.

Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και η προώθηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών αποτελούν κρίσιμα βήματα για μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη λύση, παράλληλα με την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας.

Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να ανταγωνίζονται – και να κερδίζουν – σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάρτηση του κ.Μυτιληναίου

Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες και βιομηχανικές ενώσεις έχουν εκφράσει την αυξανόμενη ανησυχία τους για την απότομη ανατίμηση του ευρώ.

Το μήνυμά τους είναι σαφές: το ισχυρό ευρώ δεν είναι σίγουρα ένδειξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά μάλλον των ασταθών και ασυνεπών πολιτικών και των γεωπολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, επιβαρύνει σημαντικά τις εξαγωγικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Με άλλα λόγια, σαν να μην αρκούσε το διαρθρωτικό μειονέκτημα της Ευρώπης όσον αφορά το κόστος της ενέργειας για να υπονομεύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας, η ενίσχυση του ευρώ καθιστά πλέον τα ευρωπαϊκά προϊόντα όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές, οι οποίες λειτουργούν κυρίως με το δολάριο.

Για πολλούς τομείς – από τη βιομηχανική παραγωγή έως τη μεταποίηση με υψηλή κατανάλωση ενέργειας – αυτό δημιουργεί πρόσθετη πίεση σε μια εποχή ήδη στενών περιθωρίων κέρδους και έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Αυτό που παρατηρούμε δεν είναι απλώς μια διακύμανση του νομίσματος. Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει επειγόντως τις πολιτικές που υποστηρίζουν τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και τον δίκαιο ανταγωνισμό στην παγκόσμια σκηνή.

Η μείωση της εξάρτησης, η ενίσχυση της εσωτερικής μας αγοράς και η προώθηση εργαλείων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος αυτής της μακροπρόθεσμης λύσης, πέραν φυσικά του διαρκούς προβλήματος του κόστους της ενέργειας.

Η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες και το ταλέντο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις βιομηχανίες μας να ανταγωνίζονται – και να κερδίζουν – σε παγκόσμιο επίπεδο.