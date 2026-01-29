Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed

«Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου»,

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), η οποία χθες διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα, θα έπρεπε «να τα μειώσει ουσιαστικά».

«Η Fed θα έπρεπε νa μειώσει ουσιαστικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος» να μην το κάνει.

«Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», πρόσθεσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση όπου η μισή πρόταση ήταν γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ηλίθιο» τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Τζερόμ «Πολύ Αργά» Πάουελ αρνήθηκε για άλλη μία φορά να μειώσει τα επιτόκια, παρότι δεν έχει απολύτως κανέναν λόγο να τα διατηρεί τόσο υψηλά. Βλάπτει τη Χώρα μας και την Εθνική μας Ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ήδη σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια, από τη στιγμή που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα έξοδα τόκων.

Λόγω των τεράστιων ποσών χρημάτων που εισρέουν στη Χώρα μας εξαιτίας των Δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μηχανές μετρητών χαμηλών επιτοκίων και θεωρούνται κομψές, σταθερές και κορυφαίες μόνο επειδή οι Η.Π.Α. το επιτρέπουν. Οι δασμοί που τους επιβάλλονται, παρότι μας αποφέρουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια, εξακολουθούν να τους επιτρέπουν να έχουν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα — αν και πολύ μικρότερο — με την όμορφη Χώρα μας, η οποία στο παρελθόν είχε υποστεί κακομεταχείριση.

Με άλλα λόγια, υπήρξα πολύ καλός, ευγενικός και ήπιος με χώρες σε ολόκληρο τον Κόσμο. Με μία απλή κίνηση της πένας, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ περισσότερα θα μπορούσαν να εισρεύσουν στις Η.Π.Α., και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στο να βγάζουν χρήματα με τον παλιό τρόπο — όχι στις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω να εκτιμούν όλοι, αν και πολλοί δεν το κάνουν, όσα έχει κάνει η σπουδαία μας Χώρα γι’ αυτούς.

Η Fed θα έπρεπε να μειώσει ουσιαστικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έκαναν την Αμερική ξανά ισχυρή και πανίσχυρη — πολύ ισχυρότερη από κάθε άλλο Έθνος. Ανάλογα με αυτή τη δύναμη, οικονομική και κάθε άλλη, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Ο Τραμπ συνηθίζει τους τελευταίους μήνες να κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις, ασκώντας πίεση για να μειωθούν τα επιτόκια καθώς επιμένει ότι ο πληθωρισμός «δεν είναι πλέον ούτε πρόβλημα, ούτε απειλή».

Η κεντρική τράπεζα, έπειτα από αλλεπάλληλες μειώσεις των επιτοκίων που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, χθες αποφάσισε να μην τα μειώσει περαιτέρω, σημειώνοντας ότι αν και η ανάπτυξη ήταν «εύρωστη» και η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 4,4%, ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», στο 2,8% για τον Νοέμβριο, τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.