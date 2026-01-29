ΟΤΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της TEΡNA FIBER

Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την εξαγορά της TEΡNA FIBER, μετά την απόκτηση, τον περασμένο Νοέμβριο, της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ("ΟΤΕ") σε συνέχεια της από 6/11/2025 ανακοίνωσης σχετικά με το έργο "Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband” (UFBB), ανακοινώνει ότι απέκτησε σήμερα το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Α.Ε.

Ο ΟΤΕ απέκτησε τον Νοέμβριο 2025 από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε., η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TEΡNA FIBER AE και σήμερα η εταιρεία ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε. απέκτησε από την GRID TELECOM M.A.E. το υπόλοιπο 49,9% των μετοχών της TEΡNA FIBER ΑΕ.

Οι συναλλαγές έλαβαν τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου, αναφέρεται.