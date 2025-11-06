Τιτάν: Ρεκόρ EBITDA, μείωση καθαρών κερδών – Βλέπει θετικές προοπτικές

Ρεκόρ κερδοφορίας EBITDA εμφάνισε η Τιτάν στο 9μηνο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν ελαφρά. Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν θετικές, χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στις ανθεκτικές τιμές, στα έργα μείωσης του κόστους και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, σημειώνει η εισηγμένη.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

• Οι πωλήσεις εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 1,4% και ανήλθαν σε 2,013 δισ. ευρώ, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Αίγυπτο, με αυξημένους όγκους πωλήσεων και σταθερά επίπεδα τιμών.

• Τα κέρδη EBITDA για το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα 474 εκατ. ευρώ μετά από ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο (+19,9% κέρδη EBITDA), ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 223 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8%, μη συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ζημίας ύψους 51,9 εκατ. που σχετίζεται με την πώληση της Adocim κατά το δεύτερο τρίμηνο.

• Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε 302 εκατ. ευρώ, μειωμένος ως αποτέλεσμα της δημόσιας εγγραφής της Titan America και της πώλησης της Adocim. Ο δείκτης δανεισμού διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (0,5x), παρά την καταβολή μερίσματος ύψους 3 ευρώ ανά μετοχή τον Ιούλιο. Ο οίκος Fitch διατήρησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου σε «BB+» και αναβάθμισε την προοπτική σε θετική από σταθερή.

• Οι επενδυτικές δαπάνες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 185 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, αντανακλώντας τη συνεχή υλοποίηση έργων ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, όπως το IFESTOS CCS, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης.

• Η εξαγορά ποσοστού 80% της Baupartner στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέσω κοινοπραξίας σηματοδοτεί την είσοδο του Τιτάνα στον κλάδο προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές στη Φλόριντα η παραγωγή νέων προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος.

• Ολοκληρώθηκε η εξαγορά μιας επιπλέον μονάδας έτοιμου σκυροδέματος και ενός λατομείου αδρανών υλικών στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των στρατηγικών επενδύσεων εντός του έτους σε τρεις.

• Έχει προγραμματιστεί Investor Day στην Αθήνα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

ΗΠΑ

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα, χάρη στα βελτιωμένα επίπεδα αποδοτικότητας ως αποτέλεσμα των πρόσφατων στοχευμένων επενδύσεων των τελευταίων ετών. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ιπτάμενης τέφρας αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του έτους, χάρη στη σταθερή ζήτηση σε έργα υποδομών και ιδιωτικών εμπορικών ακινήτων καθώς και στις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όπως αναμενόταν, η δραστηριότητα στον κλάδο κατοικίας παρέμεινε υποτονική. Στη Φλόριντα, οι ισχυρές επιδόσεις στην αγορά αδρανών υλικών αντιστάθμισαν την επιβράδυνση του κλάδου κατοικίας, ενώ στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες οι αυξημένοι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος συνέβαλαν στην επίτευξη αυξημένων εσόδων σε σύγκριση με το ασθενές αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η συνετή διαχείριση του κόστους και η ανθεκτικότητα των τιμών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των όγκων πωλήσεων, ενίσχυσαν τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου κατά το τρίμηνο. Η δραστηριότητα στο τομέα των υποδομών παρέμεινε αυξημένη, χάρη στη συνέχιση των επενδύσεων σε ομοσπονδιακό και σε πολιτειακό επίπεδο. Οι βασικοί δείκτες για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και γεφυρών διατηρούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου κλάδου. Η κατασκευή κέντρων δεδομένων (data center) διατήρησε τη δυναμική της στον τομέα των ιδιωτικών εμπορικών ακινήτων, ενώ η μετακίνηση πληθυσμού προς προαστιακές περιοχές και ορισμένες τάσεις, όπως ο επαναπατρισμός επιχειρήσεων, ενίσχυσαν τη ζήτηση των ευρύτερων κατηγοριών του κλάδου. Αξιοποιώντας τις εξελισσόμενες συνθήκες στις αγορές, η Titan America έλαβε τον Σεπτέμβριο πιστοποίηση για περισσότερους από 40 νέους τύπους προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Φλόριντα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που επιτρέπει στην εταιρία να επεκτείνει τις λύσεις προκατασκευασμένων προϊόντων πέρα από τους τσιμεντόλιθους και να εισέλθει στον κλάδο νέων προκατασκευασμένων προϊόντων. Οι πωλήσεις εννεαμήνου της Titan America αυξήθηκαν κατά 1,1% σε 1.264 εκ. δολάρια ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν άνοδο 7,6% και ανήλθαν σε 290,1 εκ. δολάρια. Σε ευρώ, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ έφτασαν τα €1.129 εκ. και τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 3,6% φτάνοντας τα €257,5 εκ.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Η εγχώρια αγορά της Ελλάδας συνέχισε να καταγράφει υψηλές επιδόσεις, διατηρώντας τη θετική δυναμική που χαρακτήρισε το πρώτο μισό του έτους. Η κατανάλωση τσιμέντου αυξήθηκε κατά περίπου 10%, με τις πωλήσεις του Ομίλου να υπερβαίνουν τα επίπεδα της αγοράς. Αυξημένοι όγκοι εγχώριων πωλήσεων καταγράφηκαν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, με αξιοσημείωτη άνοδο στο έτοιμο σκυρόδεμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον υψηλό βαθμό καθετοποίησης του Τιτάνα και τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου να είναι πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων, μέσω της προσθήκης νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών κατέγραψαν σημαντική αύξηση όπως επίσης και των κονιαμάτων, χάρη και στην εισαγωγή νέων προϊόντων. Οι τιμές διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αντισταθμίζοντας τα αυξημένα κόστη παραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αποτελέσματα του γεωγραφικού τομέα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις μειωμένες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, αν και οι εξαγωγές προς τους σταθμούς εισαγωγών του Ομίλου στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν, με τις τιμές να παραμένουν σταθερές. Η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς εξακολουθεί να ενισχύεται από τα πολυάριθμα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, τομέας στον οποίο ο Όμιλος έχει καθιερωθεί ως προτιμώμενος προμηθευτής. Μεταξύ αυτών των έργων συμπεριλαμβάνονται ο ανισόπεδος κόμβος «Flyover» στη Θεσσαλονίκη, τα κατασκευαστικά έργα σε ορυχείο χαλκού-χρυσού –όπου εγκαταστάθηκε μια νέα μονάδα έτοιμου σκυροδέματος– καθώς και οι συνεχιζόμενες εργασίες αστικής ανάπτυξης στο έργο The Ellinikon. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο Όμιλος έθεσε επίσης σε λειτουργία μια υπερσύγχρονη μονάδα σκυροδέματος στην Καλαμάτα, η οποία εξαγοράστηκε το 2024 και εκσυγχρονίστηκε πλήρως. Το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή στρατηγική του Τιτάνα, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση του κλάδου έτοιμου σκυροδέματος σε περιοχές υψηλής δυναμικής. Με τρεις εξαγορές στον τομέα των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος να έχουν ολοκληρωθεί από την αρχή του έτους, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τη συνεπή και δυναμική επενδυτική του στρατηγική στην αγορά. Οι συνολικές πωλήσεις στον συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα κατά το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 14,7% σε €384,8 εκ., ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 19,1% και ανήλθαν σε €56,6 εκ., έναντι €47,5 εκ. πέρυσι.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι συνθήκες της αγοράς στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρέμειναν γενικά σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά τους εξαιρετικά αυξημένους όγκους πωλήσεων τους πρώτους μήνες του 2024, οι οποίοι δημιούργησαν υψηλή βάση σύγκρισης, η δραστηριότητα στην αγορά έχει ομαλοποιηθεί. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με την ενίσχυση του ανταγωνισμού από αυξημένες εισαγωγές σε ορισμένες χώρες, γεγονός που άσκησε πίεση στις τιμές. Παρ’ όλα αυτά, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση του όγκου πωλήσεων στις περισσότερες αγορές κατά τη διάρκεια του τριμήνου και διατήρησε τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας του, χάρη στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για βελτιστοποίηση του κόστους και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, οι οποίες συνεχίζουν να αποδίδουν λειτουργικά οφέλη. Η Βουλγαρία συνέχισε να διακρίνεται για τις επιδόσεις της στην αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, επιτυγχάνοντας ποσοστό θερμικής υποκατάστασης 65% για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, ενώ η φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος 5MW κάλυψε περίπου το 13% των ενεργειακών αναγκών της εταιρίας. Συνολικά, τα θεμελιώδη μεγέθη του γεωγραφικού τομέα παραμένουν ισχυρά χάρη στη συνεχιζόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα σε έργα υποδομών και στον κλάδο κατοικίας, καθώς και στην υλοποίηση διασυνοριακών έργων μεταφορών μεγάλης κλίμακας. Αντικατοπτρίζοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προέβη στη σύσταση κοινοπραξίας με την εταιρία δομικών υλικών Molins όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την επέκταση του γεωγραφικού αποτυπώματος του Ομίλου στον ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστικό κλάδο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διευρύνει τη σειρά προϊόντων που διαθέτει ο ΤΙΤΑΝ με την προσθήκη δομικών λύσεων προστιθέμενης αξίας. Οι πωλήσεις του γεωγραφικού τομέα κατά το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε €313,1 εκ. έναντι €315,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2024, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €114,5 εκ.

Ανατολική Μεσόγειος

Η Αίγυπτος συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία η οποία ξεκίνησε φέτος, αξιοποιώντας τόσο την ισχυρή εγχώρια ζήτηση όσο και τον αυξανόμενο εξαγωγικό ρόλο της χώρας. Οι υψηλότεροι όγκοι εγχώριων πωλήσεων και εξαγωγών, σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών, συνέβαλαν στην επίτευξη σημαντικά ισχυρότερων επιδόσεων. Οι κατασκευές στον κλάδο εμπορικών ακινήτων και τουρισμού παραμένουν οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι τομείς, χάρη στις στηριζόμενες ξένες επενδύσεις από τις χώρες του Κόλπου και τη στρατηγική θέση της Αιγύπτου ως κομβικού σημείου για τον τουρισμό και τα δίκτυα διανομής. Μεταξύ των βασικών έργων περιλαμβάνονται η ανάπτυξη του Ras El Hekma, οι εμπορικές περιοχές της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας και η επέκταση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και της Μεσογείου. Το εργοστάσιο του Ομίλου στην Αλεξάνδρεια, το οποίο – εν μέσω αυτής της κατασκευαστικής άνθησης – βρίσκεται σε ιδιαίτερα στρατηγικό σημείο στις βόρειες ακτές, αναδείχθηκε πλέον και σε σημαντικό κέντρο εξαγωγών χάρη στην εγγύτητά του προς το λιμάνι. Ο Όμιλος επενδύει στην επέκταση των αποθηκευτικών του εγκαταστάσεων προκειμένου να ενισχύσει την ευελιξία του, ώστε το εργοστάσιο να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές, με τις συγκεκριμένες επενδύσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του έτους. Στην Τουρκία, η δραστηριότητα της αγοράς εξακολουθεί να αντλεί στήριξη από τα μεγάλης κλίμακας έργα ανοικοδόμησης στις νότιες περιοχές της χώρας μετά τους πρόσφατους σεισμούς, με την ανοικοδόμηση να έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 50%. Παράλληλα, η αυξανόμενη έμφαση στη σεισμική ανθεκτικότητα των κτιρίων έχει επιταχύνει τις επενδύσεις για την ανανέωση των παλαιότερων κατοικιών, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρά, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου κατά 75% στην Adocim τον Μάιο του 2025, οι επιδόσεις του εννεαμήνου αντικατοπτρίζουν τη νέα γεωγραφική παρουσία του Ομίλου στην Τουρκία. Οι πωλήσεις στον γεωγραφικό τομέα ανήλθαν σε €185,6 εκ., σημειώνοντας αύξηση 1,7% και τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο και ανήλθαν σε €45,0 εκ. έναντι €14,3 εκ

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου στη Βραζιλία αυξήθηκε κατά 3,0% το εννεάμηνο του 2025. Στα βορειοανατολικά της χώρας, όπου δραστηριοποιείται η κοινοπραξία του Ομίλου, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 6,4%, χάρη στην αυξημένη δραστηριότητα σε δημόσια έργα, στην ώθηση στον κλάδο κατοικίας λόγω της επέκτασης του κυβερνητικού προγράμματος κοινωνικής κατοικίας και στις βιομηχανικές επενδύσεις που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις στο Pecém, εξελίξεις οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης για τσιμέντο. Οι πωλήσεις της Apodi για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €78,3 εκ. έναντι €81,7 εκ. πέρυσι (+5,9% σε εγχώριο νόμισμα), ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,2%, σε €20,3 εκ. (+21,2% σε εγχώριο νόμισμα).

Προοπτικές

Το 2026 η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ήπια αναπτυξιακή δυναμική, με το ΔΝΤ να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3%. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων, ευνοϊκότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και ανθεκτικότητα των θεμελιωδών μεγεθών στις κυριότερες αναδυόμενες αγορές. Οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα παραμένουν αυξημένοι, καθώς ο πληθωρισμός και οι πιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να επιβραδύνουν την αναπτυξιακή πορεία. Ο Όμιλος τοποθετείται ώστε να επωφελείται από τις διαφορετικές ευκαιρίες που αναδύονται, αξιοποιώντας την γεωγραφική του παρουσία, το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και τη λειτουργική του ευελιξία, με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων ανάπτυξης. Η οικονομία των ΗΠΑ ενδέχεται να παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα των έως τώρα τάσεων για το υπόλοιπο του 2025, ενώ μια ήπια ανάπτυξη αναμένεται να σημειωθεί το 2026. Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του ΑΕΠ, παραμένοντας ωστόσο συνδεδεμένη με τους δασμούς, το υψηλότερο κόστος δανεισμού και την μεταβλητότητα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μη επαρκής και εκτιμάται ότι έως το 2033 θα υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή περίπου 1,8 εκ. νέων κατοικιών ετησίως. Αν και τα υψηλότερα επιτόκια έχουν επηρεάσει αρνητικά την αγορά, οι πρόσφατες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) υποδεικνύουν πιθανή καμπή έως τα μέσα του 2026. Οι επενδύσεις σε υποδομές προσφέρουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι αυτοκινητόδρομοι και οι δημόσιες συγκοινωνίες χαίρουν στήριξης και από τα δύο κόμματα, ενώ η επέκταση του Νόμου περί Επενδύσεων Υποδομών και Θέσεων Εργασίας (IIJA) αναμένεται το φθινόπωρο του 2026.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο ιδιωτικών εμπορικών ακινήτων αναμένεται να σημειώσει ήπια άνοδο, με τα κέντρα δεδομένων, τις εγκαταστάσεις logistics και τις βιομηχανικές μονάδες να ηγούνται της τάσης. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, αξιοποιώντας το δίκτυο και τις δυνατότητες διανομής και διακίνησης που διαθέτει, καθώς και τις πρόσφατες επενδύσεις, είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στην αναδυόμενη ζήτηση. Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της έως το τέλος του 2025, ενώ και για το 2026 προβλέπονται αντίστοιχες επιδόσεις, σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του μέσου όρου της ευρωζώνης. Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης, ενισχυόμενη από την αύξηση των μισθών και τη βελτίωση της απασχόλησης, παρά τις συνεχείς εξωτερικές πιέσεις στο κόστος. Οι επενδύσεις αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη, κυρίως μέσω των δημοσίων και των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων υποδομών και μετασχηματισμού. Οι κρατικές δαπάνες και τα προγράμματα υλοποίησης έργων υποδομών συνιστούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με τα δημόσια έργα υποδομών να παρέχουν τη μεγαλύτερη ώθηση. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο κατοικίας ενδέχεται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες προκλήσεις λόγω ασαφειών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ωστόσο οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές, υποστηριζόμενες από προγράμματα ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και από τα κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο εμπορικών ακινήτων διαμορφώνεται κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού, των επιχειρηματικών επενδύσεων, της φιλοξενίας και των δικτύων διακίνησης και διανομής.

Οι περισσότερες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να καταγράψουν άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 3-4% το 2026. Οι κρατικές επενδύσεις, είναι πιθανό να παράσχουν μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη, δεδομένης της περιορισμένης κατανάλωσης και της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης. Αν και το αβέβαιο κλίμα που περιβάλλει το διεθνές εμπόριο δημιουργεί ορισμένους κινδύνους, η συνεχιζόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα, ο κλάδος των ακινήτων και οι επενδύσεις στον τουρισμό, σε συνδυασμό με την υγιή εικόνα της εγχώριας κατανάλωσης και τις εισροές εμβασμάτων, αποτελούν παράγοντες σταθερότητας. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ (π.χ., Πλαίσιο Επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, NextGenerationEU, δάνεια στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας SAFE) και οι επενδύσεις σε αναβαθμίσεις που σχετίζονται με τις διασυνοριακές μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου γεωγραφικού τομέα. Η προοπτική για την οικονομία της Αιγύπτου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στις αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, τα βελτιωμένα εξωτερικά ισοζύγια και την αναθέρμανση του επενδυτικού κλίματος. Ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα, καθώς η ζήτηση στον κλάδο κατοικιών σταδιακά ανακάμπτει και τα έργα στον κλάδο εμπορικών ακινήτων και ακινήτων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού βρίσκονται σε περίοδο άνθησης, ως αποτέλεσμα των γενικότερων διεθνών επενδύσεων. Η πολιτική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΝΤ και η ισορροπημένη συμμετοχή στην περιφέρεια ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα και τον στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου ως κέντρου διανομής και διακίνησης για την ευρύτερη περιοχή. Ο Όμιλος επενδύει στην αναβάθμιση του τοπικού αποτυπώματός του και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει την ανανεωμένη δυναμική του κλάδου, τόσο ως προμηθευτής της εγχώριας αγοράς όσο και ως εξαγωγέας στην ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες για τα έργα ανοικοδόμησης των γειτονικών χωρών. Το 2026 η οικονομική ανάπτυξη στην Τουρκία αναμένεται να είναι της τάξης του 3,5%, καθώς τα αυστηρά μέτρα νομισματικής πολιτικής σταδιακά συγκρατούν τον πληθωρισμό και στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση, το πραγματικό εισόδημα και τις πιστωτικές συνθήκες, με την προοπτική για τον κατασκευαστικό κλάδο να είναι θετική. Η δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών σταθεροποιείται και τα δημόσια έργα υποδομών παρέχουν σταθερή στήριξη, χάρη στον αστικό μετασχηματισμό, τα έργα δημόσιων συγκοινωνιών και τον μεγάλο αριθμό των υπό έκδοση αδειών οικοδομής. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διατηρεί τη δέσμευσή του στη μακρόχρονη παρουσία του στη χώρα.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εισέρχεται σε μια νέα φάση κερδοφόρας ανάπτυξης, με ισχυρό ισολογισμό, ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο και ηγετική θέση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Οι συνεχείς επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, τοποθετούν τον Όμιλο σε θέση να επιτύχει αύξηση των πωλήσεων, ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους και δημιουργία αξίας για τους μετόχους το 2026.