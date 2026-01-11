Πέντε χρόνια ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Από την ανάκαμψη του 2021 στο ράλι – ορόσημο του 2025

Πέντε συνεχόμενα κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε το 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά μετοχών έχει αφήσει οριστικά πίσω της τη μακρά περίοδο κρίσης. Στην πενταετία 2021–2025, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 162,14%, τοποθετώντας την Αθήνα σταθερά στο top-5 των παγκόσμιων αγορών και, σε επιμέρους περιόδους, ακόμη και στην πρώτη θέση διεθνώς.

Η ανοδική αυτή πορεία στηρίχθηκε σε ένα σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα μείγμα παραγόντων: ρυθμούς ανάπτυξης σαφώς υψηλότερους της Ευρωζώνης, βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, πολιτική σταθερότητα, ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, επαναφορά των τραπεζών σε κανονικότητα και, τελικά, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της αγοράς.

Σε επίπεδο μεγέθους, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε στην πενταετία κατά 92,4 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 146,253 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από μόλις 53,865 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020. Παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε εντυπωσιακά με σωρευτικά κέρδη 341,98%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 176,60% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 155,11%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εκρηκτική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπέρασε το 2025 τα 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, διαμορφούμενη στα 211 εκατ. ευρώ, από 140,2 εκατ. ευρώ το 2024, 111 εκατ. ευρώ το 2023, 74 εκατ. ευρώ το 2022 και μόλις 64,5 εκατ. ευρώ το 2020.

Σε επίπεδο μετοχών, την τελευταία πενταετία ξεχώρισαν αποδόσεις που δύσκολα συναντώνται σε ανεπτυγμένες αγορές. Στην κορυφή βρέθηκαν οι τίτλοι των Moda Bango (+1.474%), Unibios (+917,54%), Cenergy (+767,05%), Aktor (+745,56%) και Εκτέρ (+713,85%). Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της Aktor, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και του Μυτιληναίου, ενώ ισχυρές αποδόσεις κατέγραψαν επίσης η Τιτάν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco και η Aegean Airlines. Πιο ήπιες, αλλά θετικές αποδόσεις σημείωσαν τίτλοι όπως η Jumbo, ο ΟΠΑΠ, η Coca-Cola HBC, τα ΕΛΠΕ, ο ΟΤΕ και η ΕΥΔΑΠ.

Η ανοδική πορεία της αγοράς αποτυπώνεται καθαρά και στην εξέλιξη ανά έτος. Το 2021 αποτέλεσε το πρώτο βήμα της ανάκαμψης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με άνοδο 10,43%, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020. Η κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 12,2 δισ. ευρώ, ενώ μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και εταιρικών ομολόγων αντλήθηκαν 7,9 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες εμφάνισαν τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια εξυγίανσης, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 10,78%.

Το 2022, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και την απότομη άνοδο των επιτοκίων, το Χρηματιστήριο Αθηνών διαφοροποιήθηκε θετικά από τις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 4,08%, όταν οι βασικοί διεθνείς δείκτες κατέγραφαν διψήφιες απώλειες. Καταλύτης υπήρξαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η επιστροφή των τραπεζών σε κερδοφορία, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 11,42%.

Το 2023 αποτέλεσε χρονιά – σταθμό, με κέρδη 39,08% και το Χρηματιστήριο Αθηνών να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως. Η κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 22 δισ. ευρώ, οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές ανήλθαν στα 111 εκατ. ευρώ και οι εισηγμένες άντλησαν πάνω από 2 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης εκτοξεύθηκε κατά 65,73%, ενισχύοντας αποφασιστικά τη δυναμική της αγοράς.

Το 2024, η άνοδος συνεχίστηκε με πιο ήπιους αλλά υγιείς ρυθμούς. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 13,65%, η κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 15,3 δισ. ευρώ και η αγορά απέδειξε ότι μπορεί να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια μέσω δημοσίων προσφορών και placements. Ξεχώρισε η IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ύψους 785 εκατ. ευρώ, καθώς και τα placements σε Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ.

Το 2025, τέλος, αποτέλεσε χρονιά – ορόσημο. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 44,30%, τη μεγαλύτερη από το 1998, επαναφέροντας την αγορά σε επίπεδα που είχε να δει από το 2010 και κλείνοντας κοντά σε υψηλά 16 ετών. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 43,1 δισ. ευρώ, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών έφθασε σε ιστορικό υψηλό 69%. Το γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext, εξέλιξη που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Πέντε χρόνια μετά, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτελεί πλέον αγορά ανάκαμψης, αλλά αγορά κανονικότητας, με βάθος, διεθνή συμμετοχή και προοπτικές που παρακολουθούνται στενά από τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Αν η πορεία αυτή θα συνεχιστεί, θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των μακροοικονομικών ισορροπιών και τη συνέχιση της εμπιστοσύνης που με κόπο κερδήθηκε την τελευταία πενταετία.