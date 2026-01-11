Χειμερινές εκπτώσεις: Στόχος τζίρος άνω των 6 δισ. ευρώ σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας

Με προσδοκίες για τζίρο που θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν συνολικά 50 ημέρες, έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά την εορταστική περίοδο, ο εμπορικός κόσμος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα κινηθεί σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, λειτουργώντας παράλληλα ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις των πρώτων μηνών του έτους.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνοντας ότι οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης, με εκτιμώμενη αύξηση περίπου 5%, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες θετικού ξεκινήματος και για το 2026, με αιχμή τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στις χειμερινές εκπτώσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παγιωμένες και εστιάζουν κυρίως σε βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές την εκπτωτική περίοδο, με 3 στους 10 να κατευθύνονται σε ένδυση και υπόδηση, 2 στους 10 σε είδη τεχνολογίας και 1 στους 10 σε είδη σπιτιού. Ωστόσο, η παγιωμένη ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει τη ζήτηση, καθώς οι τιμές επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές – που καλύπτουν περίπου το 80% των βασικών καταναλωτικών αγαθών – και τις στρατηγικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνει ο κ. Κορκίδης, «το ζητούμενο των τακτικών εκπτώσεων είναι η γενναία μείωση τιμών, που συχνά φτάνει το 50%, ώστε οι επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν αποθέματα και οι καταναλωτές να αποφορτίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό». Έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν πως έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, με τους μισούς να αναζητούν φθηνότερα προϊόντα, 4 στους 10 να περιορίζουν δαπάνες και 3 στους 10 να πραγματοποιούν αγορές κυρίως σε περιόδους προσφορών. Παράλληλα, 6 στους 10 καταναλωτές στρέφονται πλέον και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους χαρακτηρίζεται φιλόδοξος αλλά εφικτός. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, απαιτείται ανανέωση και πιο έξυπνη αξιοποίηση του θεσμού των εκπτώσεων, ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών και να λειτουργήσει αποτελεσματικά απέναντι στην ακρίβεια.

Αντίστοιχα, με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει τη φετινή εκπτωτική περίοδο και ο εμπορικός κόσμος της πρωτεύουσας. Όπως δηλώνει ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του ΕΣΑ και του GRECA, η επάρκεια προϊόντων είναι δεδομένη, ενώ οι εκπτώσεις – ιδίως σε ένδυση και υπόδηση – αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Ωστόσο, η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών καθιστά τις εκπτώσεις «ένα κρίσιμο τεστ αντοχών και προσαρμοστικότητας για την αγορά».

Η εορταστική περίοδος χαρακτηρίστηκε από ικανοποιητική προσέλευση στις κεντρικές αγορές, αλλά με χαμηλότερη αξία αγορών σε σχέση με πέρυσι. Οι καταναλωτές πραγματοποίησαν περισσότερες αγορές, επιλέγοντας όμως φθηνότερα προϊόντα, καθώς πάνω από το 50% του εισοδήματός τους κατευθύνεται πλέον σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, καταγράφεται για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια επιβράδυνση της ανάπτυξης, λόγω της ισχυρής παρουσίας ασιατικών πλατφορμών που έχουν αποσπάσει περίπου 15% του μεριδίου αγοράς.

Τέλος, σε θεσμικό επίπεδο, οι έλεγχοι στην αγορά αναμένεται να είναι εντατικοί, με αυστηρά πρόστιμα για πλασματικές ή παραπλανητικές εκπτώσεις, προκειμένου να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν τις δύο πρώτες Κυριακές, 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 18:00.