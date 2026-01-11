Αναβάθμιση προ των πυλών για την Ελλάδα: Ο Scope δείχνει τον δρόμο προς το BBB+

Πιο κοντά σε μία νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου εμφανίζεται ο γερμανικός οίκος Scope, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο αναθεώρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας τη βαθμίδα ΒΒΒ. Η κίνηση αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες της αγοράς ότι η Ελλάδα θα μπορούσε μέσα στο 2026 να κάνει το επόμενο βήμα, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο τη βαθμίδα Α, στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης.

Στην τελευταία του αξιολόγηση, ο Scope είχε επισημάνει ότι οι θετικές προοπτικές συνεπάγονται αυξημένη πιθανότητα αναβάθμισης εντός 12 έως 18 μηνών, εφόσον συνεχιστεί η βιώσιμη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, διατηρηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα και εφαρμοστεί συνετή δημοσιονομική πολιτική. Παράλληλα, ο οίκος είχε τονίσει ότι η αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει και από τη βελτίωση των μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας, την αυξημένη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ, τη συνεπή υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των επενδύσεων και την περαιτέρω θωράκιση του τραπεζικού συστήματος.

Οι προϋποθέσεις αυτές φαίνεται να καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ από 145,9%, ενώ με βάση το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 120% έως το 2029. Η αποκλιμάκωση του χρέους στηρίζεται σε πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ το 2026, σε αντίστοιχα υψηλά πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια και σε ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο 2,4% για εφέτος.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία και ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια, στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η αγορά θεωρεί πιθανή μία αναβάθμιση από τον Scope στη βαθμίδα ΒΒΒ+, ένα μόλις «σκαλοπάτι» κάτω από τη βαθμίδα Α, είτε στην αξιολόγηση του Μαρτίου είτε σε εκείνη του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο γερμανικός οίκος λειτουργεί ως «προπομπός» για την Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που έδωσε επενδυτική βαθμίδα στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023 και ο πρώτος που την αναβάθμισε εντός της επενδυτικής βαθμίδας το 2024.

Σήμερα, την ελληνική οικονομία αξιολογούν στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές οι S&P, Fitch και DBRS, ενώ ο Moody’s παραμένει ο μόνος από τους πέντε μεγάλους οίκους που τη διατηρεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στη βαθμίδα ΒΒΒ-, επίσης με σταθερές προοπτικές. Ωστόσο, σε πρόσφατη έκθεσή του για τις παγκόσμιες προοπτικές του 2026, ο αμερικανικός οίκος συγκαταλέγει την Ελλάδα στις λίγες χώρες για τις οποίες αναμένει περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, στοιχείο που ερμηνεύεται από την αγορά ως μήνυμα πιθανής αναβάθμισης είτε τον Μάρτιο είτε τον Σεπτέμβριο.

Η βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας έχει ήδη αποτυπωθεί στις αγορές ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,37%, χαμηλότερα τόσο από την αντίστοιχη της Ιταλίας όσο και της Γαλλίας. Σε σχέση με έναν χρόνο πριν, η απόδοση των ελληνικών 10ετών αυξήθηκε μόλις κατά 7 μονάδες βάσης, έναντι 32 μονάδων βάσης των γερμανικών τίτλων αναφοράς, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Μία περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου αναμένεται να επισφραγίσει αυτή την εικόνα και να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται ήπια ανοδικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών σε έρευνα του Reuters, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναμένεται να φτάσει το 4,25% έως το τέλος του 2026 και του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου το 2,97%. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα φαίνεται πλέον να διαθέτει τα θεμελιώδη μεγέθη για να διατηρήσει ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης και να εδραιώσει τη θέση της στον πυρήνα των αγορών της Ευρωζώνης.