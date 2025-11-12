NBG Securities για Viohalco: Τιμή στόχος στα 11,30 ευρώ με περιθώριο ανόδου 19% - Σύσταση Outperfor

. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα σε πάνω από 95 χώρες, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 86% των πωλήσεων το 2024.

Η NBG Securities ξεκινά την κάλυψη για τη Viohalco με σύσταση «υπεραπόδοση» (Outperform) και τιμή στόχο τα €11,30, βλέποντας περιθώριο ανόδου 19% από τα τρέχοντα επίπεδα (€9,50 στις 11 Νοεμβρίου).



Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής κατά 75% από την αρχή του έτους, ο οίκος θεωρεί ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά σημαντικά την εσωτερική αξία του βιομηχανικού ομίλου.

Μετά από ένα ιστορικά ισχυρό πρώτο εξάμηνο 2025 (αύξηση EBITDA κατά 39% και καθαρών κερδών κατά 95% σε ετήσια βάση), ο οίκος προβλέπει ρυθμό αύξησης EBITDA 12,2% και EPS 26,8% την περίοδο 2024-2027. Το καθαρό χρέος αναμένεται να μειώσει σε 1,9 φορές τα EBITDA το 2027 (από 3,5 φορές το 2023), ενώ η μερισματική απόδοση αναμένεται να βελτιωθεί από 1,7% το 2024 σε 3,1% το 2027.

Η τιμή στόχος των €11,30 προκύπτει από ανάλυση μεθόδου SOTP (Sum of the Parts) με 20% έκπτωση λόγω του ότι η μετοχή είναι holding. Σύμφωνα με την NBG Securities, η τρέχουσα αποτίμηση των €2,46 δισ. αντιστοιχεί μόλις σε 5% πάνω από τη δίκαιη αξία της Cenergy Holdings, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι λοιποί τομείς (ElvalHalcor, Steel, Noval) αποτιμώνται εξαιρετικά χαμηλά.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι διεθνών ομοειδών ομίλων σε όρους P/E, P/BV και EV/EBITDA, ενώ εμφανίζει σχετικά χαμηλή μερισματική απόδοση και υψηλότερη μόχλευση. Η περιορισμένη διασπορά (free float 16,05%) και η χαμηλή ρευστότητα στο Χ.Α. αποτελούν πεδία βελτίωσης, ενώ πιθανές ενισχύσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες από την ελληνική κυβέρνηση ή προστατευτικά μέτρα της Ε.Ε. για τον χάλυβα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως θετικοί βραχυπρόθεσμοι καταλύτες.

Επένδυση σε παγκόσμια megatrends και θετική ελληνική συγκυρία

Η Viohalco είναι ένας πολυκλαδικός βιομηχανικός όμιλος με έδρα την Ελλάδα και δραστηριότητα σε αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα, σωλήνες χάλυβα, καλώδια, R&D και ακίνητα. Οι εισηγμένες θυγατρικές της περιλαμβάνουν τη Cenergy Holdings (71,43%), την ElvalHalcor (84,78%) και τη Noval Property (68,77%), με παρουσία στα χρηματιστήρια Αθηνών και Βρυξελλών. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα σε πάνω από 95 χώρες, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 86% των πωλήσεων το 2024.

Η Viohalco έχει επενδύσει άνω του €1,4 δισ. την τελευταία πενταετία για ενίσχυση παραγωγικής δυναμικότητας και αποδοτικότητας. Σύμφωνα με την NBG Securities, αποτελεί ελκυστικό όχημα έκθεσης σε παγκόσμιες τάσεις ανάπτυξης και βιωσιμότητας (κυκλική οικονομία, ενεργειακή απόδοση, αστικοποίηση), ενώ επωφελείται από τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας,ιδίως του κλάδου κατασκευών μέσω της Steel Division, καθώς και από την άνοδο της αγοράς ακινήτων μέσω της Noval. Η ευρεία διαφοροποίηση δραστηριοτήτων λειτουργεί αντισταθμιστικά απέναντι σε κινδύνους συγκεκριμένων εμπορευμάτων, ενώ η Noval προσθέτει μη κυκλικό έσοδο στο χαρτοφυλάκιο.