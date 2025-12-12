Στο μικροσκόπιο της Autonomous οι ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις και νέες τιμές στόχοι

Η Autonomous Research, στο νέο της outlook για το 2026 σχετικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ξεχωρίζει εκ νέου την ελληνική αγορά και τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.

Σύμφωνα με την ανάλυση των Gabor Kemeny, David Csik και Yan Zhu, η Ελλάδα έχει πλέον απομακρυνθεί από την κατηγορία της «ειδικής περίπτωσης», με τη χώρα να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και τα spreads να έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτιμώνται με σημαντική έκπτωση, σαν να φέρουν ακόμη βάρη του παρελθόντος – γεγονός που δημιουργεί περιθώρια ανοδικής αναθεώρησης.

Εθνική Τράπεζα και Eurobank σε πρώτο πλάνο

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί τη μεγαλύτερη «έκπληξη» του report, καθώς η Autonomous αναβαθμίζει τη σύσταση της μετοχής σε «outperform» από «neutral». Το σκεπτικό στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε προσδοκίες: το κεφαλαιακό πλεόνασμα των σχεδόν €2 δισ., που αντιστοιχεί περίπου στο 16% της χρηματιστηριακής αξίας, θεωρείται “αδρανές” περιουσιακό στοιχείο. Σε περίπτωση ενεργότερης αξιοποίησης —μέσω υψηλότερων διανομών ή πιο επιθετικών στρατηγικών— η αποτίμηση αναμένεται να μεταβληθεί μηχανικά.

Η τιμή στόχος τίθεται στα €15,8, ενισχύοντας το θετικό αφήγημα.

Η Eurobank παραμένει σταθερά κορυφαία επιλογή της Autonomous στην Ελλάδα, με σύσταση «outperform» και τιμή στόχο €4,5. Ο οίκος θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως τα οφέλη της ισχυρής διαφοροποίησης εσόδων, της διεθνούς παρουσίας και της συνεπούς κερδοφορίας σε τομείς όπως asset management και bancassurance. Πρόκειται, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για «την πιο ώριμη ιστορία του κλάδου».

Πειραιώς και Alpha με πιο συγκρατημένη εικόνα

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Autonomous διατηρεί τη σύσταση «neutral», με τιμή στόχο €7,8. Η τράπεζα έχει ήδη αποκομίσει σημαντικά οφέλη από το έντονο re-rating των τελευταίων ετών, ενώ πλέον το κεφάλαιο προσεγγίζει τους στόχους της διοίκησης, περιορίζοντας τα περιθώρια για νέες θετικές εκπλήξεις.

Η Alpha Bank παραμένει στη ζώνη της επιφυλακτικότητας, με σύσταση «underperform» και τιμή στόχο €3,1. Η ανάλυση δεν αμφισβητεί τη βελτίωση των μεγεθών της τράπεζας, ωστόσο σημειώνει ότι οι προσδοκίες της αγοράς για τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι απαιτητικές. Με τις προβλέψεις της Autonomous να τοποθετούνται χαμηλότερα από το consensus, το ρίσκο χαρακτηρίζεται «ασύμμετρο».

Το 2026 δεν θα κριθεί από τα επιτόκια

Η Autonomous υπογραμμίζει ότι η επόμενη χρονιά δεν θα κριθεί τόσο από την πορεία των επιτοκίων, αλλά από το κατά πόσο οι τράπεζες θα μπορέσουν να μετατρέψουν την κεφαλαιακή τους άνεση σε απτή αξία για τους μετόχους. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές βλέπουν την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank ως τις δύο πιο ελκυστικές επιλογές.