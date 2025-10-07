Jumbo: Στα 37,5 ανεβάζει την τιμή - στόχο η Pantelakis - Upside 30%

H δραστηριότητα franchise θα πρέπει να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης στο μέλλον

Ισχυρή δυναμική ανόδου για τη Jumbo βλέπει η Pantelakis Securities, θέτοντας τιμή - στόχο στα 37,5 ευρώ με σύσταση Overweight.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Jumbo η αγορά δεν διάβασε σωστά το διπλό όφελος στο ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της, όπως προκύπτει από την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ και τη μείωση των ναύλων, ενώ δόθηκε ελάχιστη προσοχή στην "διαφορά χρονισμού" δεδομένης της πολιτικής αποθεμάτων που ακολουθεί η εταιρείας με βάθος εξαμήνου.

Οπως σημειώνει η Pantelakis Securities παραβλέφθηκε επίσης από όλους η αυξανόμενη συμβολή των εξαγωγών: αύξηση 49% σε ετήσια βάση, που αντιπροσωπεύει το 34% της αύξησης των πωλήσεων της Jumbo στο πρώτο εξάμηνο.

Επιπλέον, η Pantelakis εκτιμά ότι το guidance της διοίκησης είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό, καθώς υποδηλώνει μείωση κατά 3% των κερδών της σε ετήσια βάση το δεύτερο εξάμηνο, παρά την προσδοκία ισχυρότερων πωλήσεων κατά 8% και υψηλότερου μικτού περιθωρίου κέρδους. Αυτό, την ώρα που θα έχει και ευνοϊκή επίδραση του φαινομένου βάσης (διατήρηση αμετάβλητων καθαρών κερδών σε ετήσια βάση στο δεύτερο εξάμηνο του 2024).

Καίριο σημείο για τη χρηματιστηριακή συνιστά η επέκταση της εμπορικής συμφωνίας της Jumbo με την ισραηλινή Fox και στον Καναδά, που ενισχύει περαιτέρω το outlook της εταιρείας σε συνδυασμό με την τεράστια ανεκμετάλλευτη ακόμα αναπτυξιακή δυναμική της στο Ισραήλ.

Όπως εκτιμά η Pantelakis, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Ρουμανία, η δραστηριότητα franchise θα πρέπει να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης στο μέλλον, συνεισφέροντας αύξηση 36% των πωλήσεων και 20% του EBIT. Ο αναλυτής μάλιστα επισημαίνει ότι είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα "αστοχίας" ανοδικά, καθώς είναι συντηρητική η εκτίμηση της ανάπτυξης των καταστημάτων σε Ισραήλ και Καναδά.

Σε αυτά τα πλαίσια, η αποτίμηση της μετοχής σήμερα εμφανίζεται χαμηλή τιμή στο 10,7 των μελλοντικών κερδών ανά μετοχή (EPS) και στο 7,1x του δείκτη EV/EBITDA. Ακόμα παραπάνω, στα σημερινά επίπεδα η αγορά δείχνει να αποτιμά βουτιά του μακροπρόθεσμου περιθωρίου EBITDA (Long-Term EBITDA margin) στο 19,3% από το 36% το 2024.

Έτσι, ακόμα και με την τιμή - στόχο των 37,5 ευρώ που θέτει η Pantelakis, η χρηματιστηριακή διακρίνει ένα "άνετο" 13,9x στο EPS και 9,5x στον δείκτη EV/EBITDA του 2026.

Επιπλέον, στους πιθανούς καταλύτες περιλαμβάνεται μια ενδεχόμενη επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα (που θα οδηγήσει τις δραστηριότητες στο Ισραήλ) και το άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ (που θα οδηγήσει σε ακόμη χαμηλότερες τιμές των ναύλων). Παράλληλα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο στόχαστρο ολοένα και περισσότερο τους κινεζικούς γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου, το ενδεχόμενο εισαγωγής σταθερής χρέωσης για αποστολές δεμάτων χαμηλής αξίας θα ήταν "μουσική στα αυτιά" της Jumbo, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.