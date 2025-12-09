Eurobank: Και back και buy back
Το υπόλοιπο ποσό του buy back υπολογίζεται στα 120 με 125 εκατ. ευρώ
Τελευταία συνεδρίαση σήμερα για τις μετοχές της Eurobank Holdings (Συυμετοχών και Υπηρεσιών) καθώς έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία της αντίστροφης συγχώνευσης.
Πρακτικά αυτό σημαίνει, ολιγοήμερη απουσία από το χρηματιστηριακό ταμπλό, με επάνοδο από Δευτέρα.
Στην συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου η Eurobank επιστρέφει ως Eurobank Τράπεζα- στην πρότερη του 2020 μορφή- ενώ θα επανεργοποιηθεί παράλληλα και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.
Θυμίζω, είχε διακοπεί (από τις 21 Οκτωβρίου ) λόγω συγχώνευσης.
Το υπόλοιπο ποσό του buy back υπολογίζεται στα 120 με 125 εκατ. ευρώ.
