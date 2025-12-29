IRIS: Έρχονται τα νέα όρια στις άμεσες πληρωμές - Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα IRIS περνά σε νέα εποχή, με αλλαγές που επηρεάζουν τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αλλά και τις πληρωμές προς επαγγελματίες.

Οι Έλληνες κάνουν στροφή στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS, καθώς πάνω από 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία IRIS P2P με συναλλαγές πάνω από 300 εκατ. ευρώ την ημέρα. Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές με την αξία τους να φτάνει τα 11 δισ. ευρώ.

Το εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS προχωρά σε σημαντική αύξηση των ορίων συναλλαγών.

Νέα όρια συναλλαγών στο IRIS

Με την ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων:

Το ημερήσιο όριο συναλλαγών P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Αντίστοιχα, το ημερήσιο όριο για P2B (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) θα διαμορφωθεί επίσης στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων θα φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Για εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Με τα νέα όρια, το IRIS γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων ή μελών οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας — αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Για τον μέσο πολίτη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στείλει μεγαλύτερα ποσά σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, να πληρώσει επαγγελματίες χωρίς να χρειάζεται εναλλακτικές μεθόδους,

να διαχειριστεί μεγαλύτερες καθημερινές ανάγκες μέσω mobile banking μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, τα νέα όρια σημαίνουν μεγαλύτερη ρευστότητα και ταχύτητα στην είσπραξη πληρωμών, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών και μεσαίων πληρωμών που είναι δύσκολο να διεκπεραιωθούν με κάρτα ή με τραπεζικό έμβασμα.

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από πέρυσι.

Αυτήν τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία 582.000 ΑΦΜ, ενώ από την αρχή του χρόνου η αξία των συναλλαγών έχει φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.