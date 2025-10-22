Τι...μισοείπε ο Boujnah

Πολλά τα ενδιαφέροντα που είπε ο Stephane Boujnah, στην παρουσίαση της πρότασης του ομίλου Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.



Για το όφελος από την ένταξη της εισηγμένης στο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο, το fpress σας ενημέρωσε από χθες.



Ωστόσο, στην συνέντευξη και τις ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους που τέθηκαν προέκυψαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες.



Από το ότι στο χρηματιστήριο του Οσλο είναι εισηγμένες ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων- κάτι που δεν επιτεύχθηκε για το ΧΑ από την εποχή Καπράλου μέχρι ημερών Κοντόπουλου, και το γεγονός πως η ΕΧΑΕ είναι ο ακριβότερος χρηματιστηριακός φορέας στην Ευρώπη- και ελέω συνεχούς αύξησης των λειτουργικών εξόδων/κυρίως υψηλών (3ψήφιων) αμοιβών, προσλήψεων συμβούλων κ.λ.π- με τα λίγο ως πολύ γλίσχρα αποτελέσματα.



Παράλληλα, ο επικεφαλής του Euronext άφησε να εννοηθεί ότι είχε ενδιαφερθεί για το ΧΑ από παλαιότερα- μάλιστα διερευνητικές επαφές είχαν γίνει-τότε-επί ημερών Πατέλη στο Μαξίμου (και Κοντόπουλου στην Λεωφ.Αθηνών)- με την διαδικασία να μην προχωρά.



Μέχρι που πρόσφατα, στην σύνοδο του ΔΝΤ στο Παρίσι, ο Κυριάκος Πιερρακάκης του απηύθυνε σχετικό αίτημα, με αποτέλεσμα να ξανά "ζεσταθεί" το ενδιαφέρον του Γάλλου.



Με την συνέχεια γνωστή, και το Take it or Leave it, που έθεσε στην επενδυτική/χρηματιστηριακή κοινότητα. Θέση για την οποία ο mr Euronext ήταν

σαφής, λέγοντας μας...read my lips.



Τώρα, το γιατί το deal δεν προχώρησε την πρώτη φορά, ότι και να σκεφτείτε μέσα θα είσαστε...