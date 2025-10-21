Holterman: Στα σκαριά και νέο "χτύπημα" στα ακίνητα

Η ανακοίνωση πως η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα προχωρήσει σε ακόμη μία, κεφαλαιακή διανομή προς τους μετόχους ήρθε σε χρονισμό που στην κοινότητα κυκλοφορούν σενάρια για επόμενο "χτύπημα" στον κλάδο των ακινήτων.



Η διανομή προμερίσματος, ύψους 174 εκατ. ευρώ (με κύρια ωφελημένους τους κύριους μετόχους Reggeborgh/Holterman- Motor Oil/Βαρδινογιάννης) δρομολογείται την ώρα που η R.E.D.S έχει βάλει στο "ταμείο" της περί τα 40 εκατ. ευρώ από την πώληση της "Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων" στην Dimand ( * ) και επισπεύδει την υλοποίηση του project της μαρίνας Αλίμου.



Πρακτικά η R.E.D.S έχει καταστεί θυγατρική άμεσου συμφέροντος του Ολλανδού.



Θυμίζω πως, τον Μάϊο, η Reggeborgh απο-επένδυσε από την Alpha Bank- για τους λίγο ως πολύ γνωστούς λόγους- εισφέροντας επιπλέον 340-350 εκατ. στο "ταμείο" ενεργοποιώντας έτι περαιτέρω τη κεφαλαιακή ισχύ του. Με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, σε αυτή την συγκυρία που σε ορισμένες περιοχές οι τιμές ακινήτων, υποδομών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π "δείχνουν" να πιάνουν...ταβάνι.



Το μόνο ερώτημα είναι, όχι το αν αλλά το πότε και πως θα κάνει την επόμενη κίνηση η πλευρά της Reggeborgh. Θα γίνει μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (συνακόλουθα θα είναι σε συνέργεια με την πλευρά Βαρδινογιάννη ** ) θα εκδηλωθεί μέσω της R.E.D.S (κατ' ουσίαν προσωπικής θυγατρικής του Η.Η) με ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με εφοπλιστή της ποντοπόρου ναυτιλίας (όπως κυκλοφορεί τελευταία...).



( * ) στις 17/9 το fpress αποκάλυπτε το παρασκήνιο για την συμφωνία Dimand με ΕΛΛΑΚΤΩΡ για "Γούρνες" και "Κτήμα Καμπά" (όπως και την τράπεζα που χρηματοδότησε/δανειοδότησε την ΑΕΕΑΠ του Δημήτρη Ανδριόπουλου).



( **) η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι: Reggeborgh Invest B.V με 52,63% του μ.κ, Motor Oil με 22,04% και Atlas Invest με 9,79% του μ.κ Ενδιαφέρον θα είχε η αποσαφήνιση, από την πλευρά της Motor Oil/Βαρδινογιάννη για το κατά πόσον προτίθεται να διατηρήσει τη συμμετοχή της ή να απο- επενδύσει.

Πάντως, από την διανομή των 174 εκατ. οι 2 βασικοί μέτοχοι έχουν λαμβάνειν περί τα 90,5 εκατ. και 38,2 εκατ. αντίστοιχα.



Διόλου άσχημα.