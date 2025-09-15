Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην πώληση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Η ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ αναμένεται να λάβει χώρα εντός του προσεχούς διαστήματος

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για την πώληση του 100% της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ στην Aktor. Η συναλλαγή, που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, σηματοδοτώντας σημαντική αναδιάρθρωση στον τομέα παραχωρήσεων και υποδομών.

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», σε συνέχεια της από 30.04.2025 σχετικής ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, δυνάμει της από 15.9.2025 και υπ’ αριθμ. 891/2025 απόφασής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» από την AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Αγοράστρια»), 100% θυγατρικής της «Aktor».

Κατόπιν των ανωτέρω, η ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αγοράστρια από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναμένεται να λάβει χώρα εντός του προσεχούς διαστήματος, σύμφωνα με του ειδικότερους όρους της από 30.04.2025 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε σχετική εξέλιξη.