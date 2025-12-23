Φορολοταρία: Έγινε η mega κλήρωση με 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Δείτε εάν κερδίσατε

Έγινε η σούπερ - χριστουγεννιάτικη φορολοταρία από την ΑΑΔΕ. Η φορολοταρία αυτή είναι ετήσια, αφορά τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα και ο καθένας από τους 12 υπερτυχερούς θα πάρει χρηματικό έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ενώ θα υπάρχουν και μικρότερες κληρώσεις για ποσά έως 1.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται δε πως η εν λόγω κλήρωση δεν αφορά τους φορολογούμενους που έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Για είσοδο στην εφαρμογή, EΔΩ Μπείτε ΕΔΩ για να δείτε εάν είστε στους 12 υπερτυχερούς

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί και πότε αυξάνονται

Στα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα της φορολοταρίας ορίζεται το ανώτατο όριο συναλλαγών. Και για κάθε 1 ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός. Ωστόσο οι λαχνοί αυξάνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Αν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% επί των υπολογιζόμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις. Ως μηνιαίο εισόδημα του παρόντος εδαφίου νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας ειsοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων

Τι ισχύει για τις δημόσιες μηνιαίες κληρώσεις

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών συμμετέχουν αυτόματα στις δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στο λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE , στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος. Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Η πίστωση του ποσού στην περίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.