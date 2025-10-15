ΟΠΑΠ: Η μετάβαση έφερε διόρθωση

Από dividend stock σε growth stock η μετοχή του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με την συμφωνία απορρόφησης του από τη μητρική Allwyn.



Μετάβαση που για διαχειριστές επενδυτικών χαρτοφυλακίων σημαίνει αλλαγή στρατηγικής, καθώς από εταιρεία όπου τοποθετούσαν κεφάλαια έχοντας το σίγουρο "μαξιλάρι" υψηλής μερισματικής απόδοσης, το νέο σχήμα θα μετατραπεί σταδιακά σε όμιλο μόχλευσης, που θα στοχεύει σε επιθετικότερο ρυθμό ανάπτυξης.



Κάπως έτσι εξηγείται το χθεσινό μείον 6,98% για τη μετοχή στα 18,66 ευρώ και μάλιστα με θεαματικά αυξημένες συναλλαγές 4,01 εκατ. τμχ.



Παράλληλα είναι και οι όροι της συμφωνίας (ξεκάθαρα επ' ωφελεία της Allwyn που απορροφά τον ΟΠΑΠ) αλλά και 2-3 λεπτομέρειες που ευνοούν τους μετόχους της μητρικής (έναντι του Οργανισμού).



Πρακτικά η Allwyn θα αγοράσει τις μετοχές (του ΟΠΑΠ) στα 20,12 ευρώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το Q2 του 2026.

Παράλληλα οι μέτοχοί της θα λάβουν ποσοστό 5% (μέσω προνομιούχων μετοχών) με διασφαλισμένο μέρισμα (5%) αλλά χωρίς δικαιώματα.

Συν τω χρόνω η διοίκηση του νέου σχήματος για να χρηματοδοτήσει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης θα πρέπει να προσφύγει σε μεγαλύτερο δανεισμό, να επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα του transformation, να γίνουν τα hive in/out-up/down, την ενσωμάτωση των διαφορετικών εταιρειών gambling που έχει εξαγοράσει (η Allwyn), τα κόστη σε συμβούλους κ.λ.π που αναπόφευκτα θα "χτυπήσουν" το bottom line.



Προφανώς μεταβατική η περίοδος, δικαιολογεί συμπεριφορές όπως η χθεσινή, απαραίτητη ωστόσο για το μετασχηματισμό σε ένα νέο σχήμα -δεύτερο μεγαλύτερο διεθνώς στο gampling- μετά το Flutter Entertainment.



Με έδρα το Δουβλίνο ο όμιλος-που δημιουργήθηκε το 2016- πρωτοπόρος στο Gambling ( με σήματα όπως τα Betfair, Paddy Power, Poker Stars e.t.c ) αποτιμάται στα 37,84 δισ. ευρώ.



Ακριβώς μετά τον Flutter Entertainment θα είναι το νέο σχήμα Allwyn-ΟΠΑΠ που σύμφωνα με τους αναλυτές θα μπορεί να αποτιμάται (δυνητικά) στα 16,2 δισ. ευρώ.



Τότε που, κατά πάσα πιθανότητα η διοίκηση θα προχωρά σε ΙΡΟ σε αγορά του NYSE/Wall Street, διατηρώντας το dual listing στο Χρηματιστήριο Αθηνών.