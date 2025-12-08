Τι ετοιμάζουν στην Prodea

Στα "ψιλά" πέρασε (4/12 ) η ανακοίνωση της Prodea που καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση ομολογιούχων την προσεχή Δευτέρα (15/12).

Μας κίνησε την προσοχή τόσο η σπουδή,όσο το θέμα που αφορά σε "προτεινόμενη επικαιροποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ, μέσω της τροποποίησης συγκεκριμένων όρων του, ώστε να συμβαδίζει η λειτουργία του Προγράμματος ΚΟΔ με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας...".

Το ψάξαμε λίγο παραπάνω και σύμφωνα με παράγοντα του κλάδου (ΑΕΕΑΠ) θα πρέπει να αφορά σε προετοιμασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την πλευρά Παπαλέκα, για την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου από την εισηγμένη.

Γνωστό στην κοινότητα πως Castlelake και Παπαχριστοφόρου είναι σε επαφές με την πλευρά Παπαλέκα- με σκοπό την πώληση ακινήτων (η συναλλαγή θα γίνει μέσω της Milora) με μικρό discount (5% ; ) συνολικού τιμήματος 300 εκατ.

Prodea και Παπαλέκας έχουν πραγματοποιήσει σειρά συμφωνιών(συναλλαγές για ακίνητα, μετοχικές κ.α. ).