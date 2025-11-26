Citi: Θετική αξιολόγηση για τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ – «Σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2025»

Η Citi παραμένει ουδέτερη για τον ΟΠΑΠ, με τιμή στόχο στα 20 ευρώ

Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τον ΟΠΑΠ στέλνει η Citi, μετά την ανάλυσή της για τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ο διεθνής οίκος υπογραμμίζει ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει σε πλήρη τροχιά επίτευξης των στόχων του 2025, καθώς τα μεγέθη του εννεαμήνου ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις.

Η Citi παραμένει ουδέτερη για τον ΟΠΑΠ, με τιμή στόχο στα 20 ευρώ και απόδοση 14,6% για τη μετοχή της εταιρείας, ενώ προβλέπει συνολική απόδοση 22,3% λαμβάνοντας υπόψη τη μερισματική απόδοση.

Υπέρβαση εκτιμήσεων στο EBITDA

Σύμφωνα με τη Citi, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA για το τρίμηνο ανήλθαν στα περίπου €116 εκατ., επίδοση κατά 5% υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η επίδοση αυτή, σε συνδυασμό με το διατηρημένο περιθώριο EBITDA κοντά στο 35%, αποτυπώνει – όπως σημειώνει η Citi – «το σταθερά αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο του ΟΠΑΠ».

Ισχυρή επίδοση στο 9μηνο

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο ΟΠΑΠ κατέγραψε καθαρά κέρδη €361,3 εκατ., ενισχυμένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα συνολικά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα €1,755 δισ., αυξημένα κατά περίπου 6,5%. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τη Citi, ότι η εταιρεία έχει προσαρμοστεί αποτελεσματικά στο ενεργειακό και μακροοικονομικό περιβάλλον, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ του φυσικού δικτύου και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ενισχυμένη δυναμική σε online και retail

Ο οίκος επισημαίνει ότι η ανάπτυξη προέρχεται τόσο από το διαρκώς ενισχυόμενο online segment όσο και από τη σταθερή απόδοση του δικτύου καταστημάτων. Τα νέα ψηφιακά προϊόντα, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στο retail, δημιουργούν – όπως σημειώνει – «συνθήκες βιώσιμης εισοδηματικής ροής» για την εταιρεία.

Εμπιστοσύνη για την επίτευξη των στόχων

Η Citi τονίζει ότι η συνολική εικόνα του ΟΠΑΠ «κουμπώνει» με τους στόχους του 2025, θεωρώντας υψηλές τις πιθανότητες πλήρους επίτευξής τους. Για τους επενδυτές, τα αποτελέσματα ενισχύουν τη θετική επενδυτική αφήγηση γύρω από τον οργανισμό, ενώ παράλληλα υποδεικνύουν ότι η μετοχή παραμένει ελκυστική ως προς το μερισματικό της προφίλ.

Το μήνυμα προς την αγορά

Η ανάλυση της Citi επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του ΟΠΑΠ σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα τόσο στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο όσο και στην αγορά online gaming. Με σταθερή κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα και επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οργανισμός παραμένει μία από τις πιο δυνατές εταιρικές παρουσίες στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η θετική αποτίμηση της Citi για τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ αναμένεται να διατηρήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον υψηλό ενόψει των τελικών οικονομικών στοιχείων του έτους.