ΕΘΝΙΚΗ: Αγορές ιδίων μετοχών, και ώρα ανακοινώσεων

Στα 13,66 ευρώ με άνοδο 1,56% την Παρασκευή και 1,19% την προηγούμενη εβδομάδα η μετοχή της Εθνικής.



Η διοίκηση προχώρησε στην αγορά 431.000 μετοχών, την εβδομάδα από 26/11 έως 3/12 με μέση τιμή τα 13,54 ευρώ.



Είχε προηγηθεί αγορά 102.000 τμχ, το διάστημα 18/11-25/11 με μέση τιμή τα 12,91 ευρώ.



Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που έχει ενεργοποιήσει η διοίκηση Μυλωνά, για αγορές συνολικά έως 34.800.000 τμχ (ήτοι 3,80% του μ.κ) με σκοπό την ακύρωση τους.



Δεδομένου ότι τέλη Νοεμβρίου (27/11) "έκλεισε" και τύποις η εκκρεμότητα με την Εθνική Ασφαλιστική (πουλήθηκε το υπόλοιπο 9,9% του μ.κ έναντι 62,4 εκατ. ευρώ - με τον Παύλο Μυλωνά να έχει ξεκαθαρίσει νωρίτερα (6/11) πως ο όμιλος δεν θα προχωρήσει σε deal για το...deal, συστήνοντας υπομονή στους επενδυτές - παράγοντες της αγοράς ερμηνεύουν τις εξελίξεις (και τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής) ως προετοιμασία για την ανακοίνωση συμφωνίας που θα κάνει την διαφορά.

Εύλογο το ερώτημα στην κοινότητα αν θα προλάβει να ανακοινωθεί πριν φύγει το 2025, ή μήπως κρατά τα καλύτερα για αρχές του 2026.