AKTOR: Ποιοι θα "τρέξουν" το ομολογιακό

Αύριο ξεκινά η διαδικασία δημόσιας προσφοράς για το ομολογιακό (ύψους 140 εκατ. ευρώ) του ομίλου AKTOR.



Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, το δε "τρέξιμο" τους έχουν αναλάβει οι Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank και Optima Bank.



Δύο οι ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες: το γεγονός πως και οι μη συστημικές τράπεζες έχουν μπει δυνατά στις αναδοχές και ότι η Optima Bank με βασικό μέτοχο την πλευρά Ι.Β Βαρδινογιάννη κάνει business με την πλευρά των μετόχων της Winex.

Βεβαίως δεν είναι η πρώτη, καθώς η συνεργασία τους ξεκίνησε από την εποχή της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (των Holterman- Βαρδινογιάννη) deal που ολοκληρώθηκε (και τύποις) Σεπτέμβριο 2025.