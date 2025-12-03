ΟΠΑΠ: Μετοχές αξίας 10,13 εκατ. ευρώ αγόρασε η Allwyn

Μετοχές του ΟΠΑΠ συνολικής αξίας 10,136 εκατ. ευρώ ενημέρωσε ότι απέκτησε η Allwyn, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs)

Ειδικότερα, Allwyn απέκτησε την 1η Δεκεμβρίου 278.143 μετοχές του ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 4,934 εκατ. ευρώ και στις 2 Δεκεμβρίου 2025 ακόμα 288.683 μετοχές σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, για περίπου 5,202 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε." (η "Εταιρεία") ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 2 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την "Allwyn International AG" ("AIAG"), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

- Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

- Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014