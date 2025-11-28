ΟΠΑΠ – Allwyn: Οι στόχοι για το κοινό σχήμα και το όραμα 5ετίας - Τα μηνύματα Κόμαρεκ και Κάρας

Τα σχέδια, το όραμα και τους στόχους του νέου σχήματος από την συγχώνευση ΟΠΑΠ και Allwyn, παρουσίασε ο ιδρυτής της δεύτερης, Κάρελ Κόμαρεκ.

«Το όραμα της Allwyn είναι σαφές: να γίνει η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας στον χώρο των παιχνιδιών. Αυτό σημαίνει να καθορίζει τον ρυθμό σε μια βιομηχανία που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ.

Δημιουργούμε κλίμακα, επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία για να βελτιώσουμε την εμπειρία των παικτών, και εισερχόμαστε σε νέες αγορές και προϊόντα για να εξασφαλίσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον της επιχείρησης και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας.

Το μέλλον αυτής της βιομηχανίας δεν θα κληρονομηθεί -θα οικοδομηθεί. Και η Allwyn σκοπεύει να το οικοδομήσει».

Από την πλευρά του, ο Jan Karas, CEO του OΠΑΠ, τόνισε ότι η συνένωση θα επιτρέψει στους μετόχους του Οργανισμού να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη της Allwyn καθώς δημιουργείται ένα σχήμα με πρόβλεψη για παραγωγή EBITDA άνω του 1,9 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Allwyn περιέγραψε τη στόχευσή της για το κοινό σχήμα:

Δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παγκοσμίως φορέα λοταριών και παιγνίων, καθώς και της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών, με ισχυρή θέση για αξιοποίηση των βασικών τάσεων του κλάδου.

Ενισχυμένο προφίλ ανάπτυξης με προβλεπόμενη διψήφια μέση ετήσια άνοδο των EBITDA για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον OΠΑΠ σε αυτόνομη βάση.

Πολλαπλές ηγετικές θέσεις σε διεθνείς αγορές, σε όλο το φάσμα προϊόντων, προσφέροντας διαφοροποίηση και σημαντική στρατηγική ευελιξία.

Διψήφια ενίσχυση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή και των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή κατά το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου που προσφέρει συνδυασμό ανάπτυξης και ουσιαστικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές, η Allwyn υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν καμία ουσιαστική οικονομική επίπτωση. Θα εισπράττουν συγκεκριμένο κουπόνι το οποίο θα υπολογιστεί με βάση την τιμή του OΠΑΠ μία ημέρα πριν την έκδοσή τους και δεν θα δικαιούνται το κανονικό μέρισμα. Με βάση την τελευταία τιμή της μετοχής, το κουπόνι κινείται περί το 5% ή περί τα 8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 1% της ανταμοιβής των κατόχων των κοινών μετοχών.

Η διοίκηση της Allwyn ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας σε ό,τι αφορά το όριο του 5% για τη μη αποδοχή της πρότασης καθώς και ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης (σ.σ. η Allwyn έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συναλλαγής ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠAΠ που βρίσκεται σε κυκλοφορία).

Να σημειωθεί ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αφού προηγηθούν οι εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών και γίνει η Γενική Συνέλευση του OΠΑΠ.

Σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση για τα οικονομικά μεγέθη:

Το 2026 στην Ηπειρωτική Ευρώπη (δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή 32,5% στην ιταλική Lottoitalia) αναμένεται χαμηλή διψήφια ανάπτυξη εσόδων και στη Βόρεια Αμερική 800-900 εκατ. ευρώ (αύξηση +20% σε ετήσια βάση) με την εξαγορά της Prizepicks το πρώτο τρίμηνο. Στη Βρετανία αναμένεται ανάπτυξη μεταξύ 5-9%.

Σε ό,τι αφορά τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα, η καθοδήγηση κάνει λόγο για περίπου 25% (mid-20%s) το 2026 και μεσοπρόθεσμα χαμηλό διψήφιο.

Το περιθώριο σε όρους προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να είναι 37% φέτος, ελαφρά υψηλότερο το 2026 και πάνω από 40% μεσοπρόθεσμα.

Αποσβέσεις & Απομειώσεις (D&Α) 275 εκατ. ευρώ το 2026 και σταδιακή αύξηση μεσοπρόθεσμα.

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 335 εκατ. το 2026 και περίπου 350 εκατ. το 2027, ενώ στη συνέχεια σταδιακά θα μειώνονται.

Εφάπαξ έξοδα 400 - 600 εκατ. ευρώ (Mid- €100ms) το 2026 και το 2027 και ελάχιστα στη συνέχεια.

Το Capex υπολογίζεται στα 240 εκατ. ευρώ το 2026 και μεσοπρόθεσμα στα 180 εκατ. ευρώ.

Στην παρουσίαση περιγράφεται το όραμα για την Allwyn σε πέντε χρόνια: