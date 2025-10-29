ΟΠΑΠ: Πως "διαβάζει"η Eurobank Equities την εξέλιξη του deal με την Allwyn

Σύσταση hold δίνει για τη μετοχή της ΟΠΑΠ η Eurobank Equities με τιμή στόχο στα 19,3 ευρώ. Mετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Allwyn, η χρηματιστηριακή εξηγεί ότι η πρώτη αντίδραση της μετοχής με πτώση της τάξης του 15% και μερική ανάκαμψη αποδίδεται στην αφομοίωση της νέας πορείας του ομίλου από τους επενδυτές, με την εναλλαγή της μετοχικής βάσης και τα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν ανήκουν στην ΟΠΑΠ.

Η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι η ανάπτυξη είναι θετική, αλλά αυτό που τελικά έχει σημασία είναι το τίμημα που καταβάλλεται για αυτή. Ενώ η συγχώνευση δημιουργεί μια παγκόσμια πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας, ορισμένα στοιχεία απαιτούν μια ισορροπημένη προσέγγιση, αναφέρει η Eurobank Equities: 1) Η ικανότητα δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών των περιουσιακών στοιχείων εκτός της ΟΠΑΠ φαίνεται ασταθής και βραχυπρόθεσμα θα επιβαρυνθεί από κεφαλαιουχικές δαπάνες, άδειες, εφάπαξ έξοδα και δαπάνες συγχωνεύσεων και εξαγορών. 2) Τα κέρδη που συνδέονται κυρίως με την PrizePicks (υπολογίζονται έως 1 δισ. δολάρια έως το 2029) αντιπροσωπεύουν πρόσθετες πιθανές αξιώσεις μετοχικού κεφαλαίου και ενδέχεται να μειώσουν περαιτέρω τις ταμειακές ροές. 3) Σημαντικό μέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Allwyn προέρχεται από το μερίδιο ύψους 36,8% που κατέχει στην Betano (και τα σχετικά μερίσματα που λαμβάνει). Μετά την πώλησή της από την ΟΠΑΠ πριν από μερικά χρόνια, η επιχείρηση επανεισάγεται ουσιαστικά με πολύ υψηλότερη αποτίμηση, η οποία δικαιολογείται από την εκρηκτική ανάπτυξη που ακολούθησε. 4) Συνολικά, ο εκτιμώμενος πολλαπλασιαστής για τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn εκτός της ΟΠΑΠ (>12x προσαρμοσμένο EV/EBITDA σύμφωνα με τους υπολογισμούς της χρηματιστηριακής) αντανακλά εξαιρετικά αποτελέσματα για τον κλάδο, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για αποκλίσεις στην εκτέλεση. Ως εκ τούτου, ενώ η συγχώνευση προσθέτει διαφοροποίηση και ανάπτυξη, η σχέση κινδύνου-απόδοσης για τους μειοψηφικούς μετόχους της ΟΠΑΠ φαίνεται πιο περίπλοκη, καθώς ο όμιλος μεταβαίνει από ένα εγχώριο franchise με μεγάλη ρευστότητα σε μια πιο σύνθετη, πιο μοχλευμένη δομή, όπου η ορατότητα των ταμειακών ροών θα χρειαστεί χρόνο για να αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, μόλις οριστικοποιηθούν και εγκριθούν τα έγγραφα της συγχώνευσης και οι γνωμοδοτήσεις περί δίκαιης αξίας, οι μέτοχοι θα ψηφίσουν επί του θέματος στα τέλη Δεκεμβρίου/αρχές Ιανουαρίου. Οι διαφωνούντες μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα εξαγοράς σε μετρητά στην τιμή των 19,04 ευρώ, αν και η συναλλαγή θα προχωρήσει μόνο εάν λιγότερο από το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ επιλέξει την εξαγορά σε μετρητά, ένα όριο που, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, θα μπορούσε να επιτρέψει κάποια πρακτική ευελιξία, εάν αξιοποιηθεί. Εάν υποβληθεί προσφορά άνω του ορίου αυτού, η συναλλαγή θα ακυρωθεί, δεν θα καταβληθούν μετρητά και η κατάσταση θα επανέλθει στην προηγούμενη μορφή της, αν και με λιγότερο αρμονική ευθυγράμμιση μεταξύ του κύριου μετόχου και των μειοψηφικών επενδυτών, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή υψηλότερο equity risk premium για τη μετοχή από ό,τι στο παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο, βραχυπρόθεσμα η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι μετοχές είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένες από κινδύνους στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς η εξαγορά με μετρητά στα 19,04 ευρώ και το επικείμενο μέρισμα 0,50 ευρώ παρέχουν σημαντική προστασία από πτώση μέχρι την ψηφοφορία.

Ωστόσο, δεδομένης της μεγάλης απόστασης που απομένει μέχρι την έκτακτη γενική συνέλευση, η Eurobank Equities θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο για υπερχείλιση ή υποτίμηση των μετοχών, ανάλογα με την οπτική της συμφωνίας, το κλίμα της αγοράς και τη δυναμική της εναλλαγής των επενδυτών.

Ενώ η προοπτική ανάπτυξης είναι πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, ειδικά εκείνων που εστιάζουν στις αναδυόμενες αγορές, η προτεινόμενη συγχώνευση εισάγει επίσης μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην εκτίμηση της υποκείμενης δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας σχετικά με τα ενδεχόμενα κέρδη και τα αποτελέσματα της ενοποίηση. Σύμφωνα πάντοτε με τη χρηματιστηριακή, αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να δικαιολογούν ένα κάπως υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για την ενοποιημένη οντότητα σε σύγκριση με την αυτόνομη ΟΠΑΠ. Ως αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο η αγορά θα αξιολογήσει τελικά την ενοποιημένη οντότητα θα εξαρτηθεί από την αντίληψη των επενδυτών σχετικά με τα οφέλη από την αύξηση του μεγέθους έναντι του βραχυπρόθεσμου κινδύνου. Η τιμή στόχος της χρηματιστηριακής παραμένει βασισμένος στην αυτόνομη ΟΠΑΠ, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συμφωνίας.