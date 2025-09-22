O Στουρνάρας θετικός σε διασυνοριακές συμφωνίες

Η χώρα μας είναι ανοιχτή σε νέες διασυνοριακές συμφωνίες, είτε μέσω ξένων επενδυτών είτε με την εξάπλωση των εγχώριων τραπεζών στο εξωτερικό, τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.



Οι δηλώσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, στο πλαίσιο άτυπης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Κοπεγχάγη, κινούνται στην γραμμή Πιερρακάκη ο οποίος έχει υπεραμυνθεί της εισόδου της UniCredito στο μ.κ της Alpha Bank.



Αμφότεροι, υπ.Οικ. και δκτής της ΤτΕ με δηλώσεις τους, θεωρούν ότι η στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τον μιλανέζικό όμιλο αποτελεί ιστορικής σημασίας εξέλιξη για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.



Μάλιστα ο ίδιος ο Αντρέα Ορσέλ έχει αναφερθεί (δημόσια) για το πόσο φιλόξενη-ανοιχτή στις επενδύσεις- είναι η Αθήνα, σε αντιδιαστολή με το Βερολίνο και την Ρώμη.



Οντως οι κυβερνήσεις αρχικά Σολτς-στη συνέχεια Μερτς- και Μελόνι έθεσαν σοβαρά εμπόδια στην επιδίωξη της UniCredito να αποκτήσει ποσοστά καταστατικής μειοψηφίας σε Commerzbank και Banco BPM Popolare.



Το γιατί Βερολίνο και Ρώμη είναι αντίθετες στην UniCredito σχετίζεται καθαρά με τον χαρακτήρα τραπεζικής του ιταλικού ομίλου έναντι των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Κυρίως "επενδυτικής τραπεζικής" η λειτουργία/προσανατολισμός της UniCredito, ξεκάθαρα λαϊκής τραπεζικής- ευρείας καταθετικής βάσης- με γνώμονα την χρηματοδότηση ΜμΕπιχειρήσεων οι Commerzbank και ΒΡΜ Popolare, με τις κυβερνήσεις Γερμανίας και Ιταλίας επιφυλακτικές στο να αποκτήσει πρόσβαση στις καταθέσεις μικροκαταθετών ένας όμιλος που ως προτεραιότητα έχει τη "μόχλευση" κεφαλαίων (με ευρεία χρήση σύνθετων προϊόντων). Και που διοικείται από τον γνωστό και ως El Tiburon ( * ) de las finanzas globales (The Shark of Global Finance)



( * )...προσωνύμιο που αποδόθηκε από τα ισπανικά Μέσα, επί της θητείας του στην Banco Santader- λόγω των επιθετικών πολιτικών που ακολουθούσε.