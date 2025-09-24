Τα "χώνει" με το... γάντι στους τραπεζίτες ο Στουρνάρας

Αρκετά τα ενδιαφέροντα που είπε ο Γιάννης Στουρνάρας (στο Ρ/Φ του ΣΚΑΪ).



Ξανά άκουσα με προσοχή συγκεκριμένα σημεία της συνέντευξης του, όχι μόνο επειδή είναι διακριτές οι "μπηχτές" στους τραπεζίτες αλλά και γιατί προδιαγράφει την "επόμενη ημέρα" του εγχώριου banking. Οχι και τόσο μακρυνής, καθώς οι εξελίξεις σε ζητήματα που την συνθέτουν είναι, ήδη, σε εξέλιξη.



Αναφορικά με τον ανταγωνισμό, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλλάδος ήταν σαφής πως "...τώρα αρχίζει και γίνεται αισθητός με την παρουσία της Crediabank, της Optima, της Viva, της ΑΒΒ αλλά και ορισμένων συνεταιριστικών όπως η τράπεζα της Καρδίτσας".



Μάλιστα την τελευταία δεν παρέλειψε να επαινέσει, για ακόμη μία φορά, δημόσια (από τον "αέρα" της εκπομπής).



Για τις διαμαρτυρίες φορέων ΜμΕπιχειρήσεων πως το μεγαλύτερο μέρος μένει εκτός χρηματοδότησης- καθώς θεωρούνται non bankable, η απάντηση σκιαγραφεί την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά, καθώς πέραν των συστημικών, λειτουργούν και οι μη (συστημικές) Credia Bank, Optima Bank, Κύπρου, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί γραμμές χρηματοδότησης μέσω λ.χ. της Αναπτυξιακής Τράπεζας αλλά και ξένων όπως η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD) ακόμη και από το Ταμείο Ανασυγκρότησης & Ανάκαμψης.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε (από το σύστημα AnaCredit) και αναφορές (από το SAFE) φαίνεται πως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.



Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η προτροπή του προς "...τους φίλους του, τους τραπεζίτες να προσαρμόσουν από τώρα τα επιτόκια τους, γιατί εάν δεν προσέξουν η Revolut θα τους πάρει μερίδιο..."



Και ο νοών νοείτω...