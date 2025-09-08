EBRD: Από την Κύπρου στη Famar

Mε το που αποεπένδυσε ( * ) από την Τράπεζα Κύπρου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σχεδόν άμεσα, τοποθετήθηκε στην

FAMAR.



Στη συνεδρίαση της Τετάρτης η EBRD βγήκε πωλητής για το 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην Κύπρου, την αμέσως επομένη πέρασαν τα πακέτα του placement. Συγκεκριμένα, μέσω του ταμπλό πέρασαν 22.501.744 μετοχές, στα 7,20 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 162,03 εκατ. ευρώ.



Η ΕΤΑ&Α ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους/αρχικούς παλαιούς μετόχους της Τράπεζας Κύπρου, που πρακτικά σημαίνει ότι, πλέον, όλοι οι legacy shareholders είναι εκτός παιδιάς. Και μάλιστα έχοντας απο-επενδύσει στην εξέλιξη της ανοδικής πορείας της μετοχής ( ** ) διαδικασία που διευκολύνθηκε και μέσω της μεταφοράς από το λονδρέζικο City στο Χρηματιστήριο Αθηνών.



Σύμφωνα με την διοίκηση της τράπεζας (Τάκης Αράπογλου- Πανίκος Νικολάου) κύριοι αγοραστές του πακέτου ήταν αμερικανικά funds (κοινό μυστικό πως στο μ.κ έχουν παραμείνει μικρές μειοψηφικές θέσεις ρωσικών συμφερόντων, που μένει να φανεί πως και σε τι τιμές θα περάσουν σε τρίτα χέρια).



Οσον αφορά στην θέση της EBRD στην Famar, την Παρασκευή έγινε γνωστό πως αποτελεί συνέχεια της αρχικής επένδυσης (ύψους 24 εκατ. ευρώ) όταν στήριζε (μαζί με άλλους επενδυτές) την εξαγορά από την MidEuropa.



Η EBRD άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα, έχει επενδύσει περισσότερα από 8,5 δισ. ευρώ σε 118 έργα στους τομείς των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών, της ενέργειας και των υποδομών της ελληνικής οικονομίας.



( * ) στα 7,38 ευρώ η τιμή της μετοχής (4/9) με απώλειες 4,16% σε διάστημα εβδομάδας.

( ** ) στο συν 60,34% από την αρχή του έτους, στο συν 54,39% από την ημέρα επανεισόδου στο ΧΑ (52 εβδομάδων).