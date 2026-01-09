Rio Tinto-Glencore: Στα σκαριά mega deal στην εξόρυξη

Η Rio Tinto βρίσκεται σε αρχικές συνομιλίες για την εξαγορά της Glencore όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία στον κόσμο, με συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 207 δισ. δολαρίων.

Οι διεθνείς μεταλλευτικοί όμιλοι επιταχύνουν τις κινήσεις τους για ενίσχυση της παρουσίας τους σε μέταλλα όπως ο χαλκός, ο οποίος αναμένεται να ωφεληθεί από την ενεργειακή μετάβαση και τη ζήτηση που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η τάση αυτή έχει πυροδοτήσει ένα κύμα επεκτάσεων έργων και προσπαθειών εξαγορών, συμπεριλαμβανομένης της υπό εξέλιξη συγχώνευσης της Anglo American με την Teck Resources, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού «παίκτη» με επίκεντρο τον χαλκό.

Η Rio Tinto και η Glencore έδωσαν ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια πιθανή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που θα εντάσσονταν σε αυτήν. Πρόκειται για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, μετά την προσέγγιση της Glencore προς τη Rio Tinto στα τέλη του 2024, η οποία τελικά δεν οδήγησε σε συμφωνία.

Οι εταιρείες ανέφεραν αργά την Πέμπτη ότι η επικρατέστερη εκδοχή θα αφορούσε εξαγορά με ανταλλαγή μετοχών («all-share deal») για «μέρος ή το σύνολο» της Glencore από τη Rio Tinto. Δεν διευκρίνισαν αν θα υπάρξει premium εξαγοράς ούτε ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση της ενοποιημένης εταιρείας, εφόσον ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη μεταλλευτική συμφωνία που έχει υπάρξει ποτέ.

«Η δομή μιας πιθανής συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιρειών είναι ασαφής και πιθανότατα σύνθετη, ωστόσο πιστεύουμε ότι υπάρχει δρόμος για σημαντική δημιουργία αξίας και για τις δύο», ανέφεραν αναλυτές της Jefferies.

Οι εταιρείες τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως θα συμφωνηθούν οι όροι οποιασδήποτε συναλλαγής ή προσφοράς, μετά το δημοσίευμα των Financial Times για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Βάσει των βρετανικών κανόνων για τις εξαγορές, η Rio Tinto έχει προθεσμία έως τις 5 Φεβρουαρίου για να καταθέσει επίσημη προσφορά για τη Glencore ή να δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει.

Οι μετοχές της Glencore που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 6% μετά την επιβεβαίωση των συνομιλιών. Αντίθετα, οι μετοχές της Rio Tinto στην Αυστραλία έκλεισαν με πτώση 6,3%, αντανακλώντας τον σκεπτικισμό των επενδυτών και τις ανησυχίες ότι η Rio Tinto ενδέχεται να πληρώσει υπερβολικό τίμημα.

«Η αγορά μετοχών σού λέει όσα χρειάζεται να ξέρεις. Οι επενδυτές δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό», δήλωσε ο Hugh Dive, επικεφαλής επενδύσεων της Atlas Funds Management και μέτοχος της Rio Tinto. «Μου αρέσει η ιδέα της στροφής προς τον χαλκό, αλλά το ιστορικό των μεγάλων ομίλων σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις είναι κακό. Πολλές από αυτές τις συμφωνίες γίνονται στην κορυφή του κύκλου και αποδεικνύονται ιδιαίτερα απομειωτικές με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.

Η Rio Tinto, ο μεγαλύτερος παραγωγός σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως, έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 142 δισ. δολάρια. Η Glencore, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βασικών μετάλλων διεθνώς, αποτιμάται στα 65 δισ. δολάρια με βάση το τελευταίο κλείσιμο.

Χαλκός έναντι άνθρακα

Η Rio Tinto όσο και η Glencore στρέφουν το επίκεντρο της στρατηγικής τους προς τον χαλκό, ένα μέταλλο με αυξανόμενη ζήτηση καθώς ο κόσμος υιοθετεί πιο «πράσινες» μορφές ενέργειας και αυξάνεται η χρήση ενεργοβόρων data centers για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η παγκόσμια ζήτηση χαλκού αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% έως το 2040, ωστόσο η προσφορά εκτιμάται ότι θα υπολείπεται κατά περισσότερους από 10 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως, εάν δεν ενισχυθούν η ανακύκλωση και οι νέες επενδύσεις στην εξόρυξη, σύμφωνα με τη συμβουλευτική S&P Global.

Με τον χαλκό στο επίκεντρο, ένα από τα βασικά ερωτήματα μιας πιθανής συμφωνίας αφορά το μέλλον των δραστηριοτήτων άνθρακα της Glencore, δεδομένου ότι η Rio Tinto έχει αποεπενδύσει πλήρως από τον άνθρακα από το 2018, πουλώντας τις τελευταίες σχετικές δραστηριότητές της στη Glencore.

«Ο άνθρακας θα πρέπει να αποσχιστεί για να εξασφαλιστεί η στήριξη των Αυστραλών μετόχων», δήλωσε ο John Ayoub, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Wilson Asset Management.

Ο Tim Hillier, αναλυτής της Allan Gray και επίσης επενδυτής στη Rio Tinto, προειδοποίησε για τον κίνδυνο υπερτίμησης: «Όλα εξαρτώνται από την τιμή. Αν χρειαστεί να πληρωθεί μεγάλο premium, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί αξία για τους μετόχους. Η Rio διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο εσωτερικών έργων υψηλής ανάπτυξης και δεν είναι σαφές γιατί πρέπει να αναζητήσει ευκαιρίες εκτός της εταιρείας».

Η Κίνα, ο κυρίαρχος αγοραστής βιομηχανικών μετάλλων, είναι πιθανό να θέσει εμπόδια ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον αναλυτή της RBC, Kaan Peker.

Η χρηματιστηριακή αξία της ενοποιημένης εταιρείας θα ξεπερνούσε την αυστραλιανή BHP Group, η οποία αποτιμάται στα 161 δισ. δολάρια. Οι μετοχές της BHP έκλεισαν με άνοδο 0,8% την Παρασκευή.

Ζητήματα εταιρικής κουλτούρας

Οι συνομιλίες μεταξύ Rio Tinto και Glencore επανεκκίνησαν στα τέλη του 2025, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος. Η Rio Tinto έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από την προσέγγιση της Glencore το 2024. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Simon Trott, επιλέχθηκε αφού ο πρόεδρος της εταιρείας εξέφρασε προτίμηση σε ηγεσία πιο ανοιχτή σε μεγάλες συμφωνίες, σε σχέση με τον προκάτοχό του Jakob Stausholm, ο οποίος είχε απορρίψει την προσέγγιση της Glencore.

Υπό τον Trott, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο, η Rio Tinto επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός πιο «λιτού» ομίλου, με λιγότερα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Andy Forster, ανώτερος επενδυτικός υπεύθυνος της Argo Investments, δήλωσε ότι η συμφωνία έχει νόημα εφόσον οι όροι είναι σωστοί και για τις δύο πλευρές. «Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά την εταιρική κουλτούρα. Η Glencore έχει έντονο εμπορικό υπόβαθρο, είναι ευκαιριακή και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Κάποια από αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αποδειχθούν θετικά για τη Rio. Ελπίζω η Rio να παραμείνει πειθαρχημένη, αλλά είναι λογικό να εξετάζει συμφωνίες από τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί αξία και για τις δύο πλευρές».