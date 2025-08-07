EBRD: Τον Δεκέμβριο ολοκληρώνει την αποστολή της στην Ελλάδα

H Τράπεζα θα συνεχίσει να εγκρίνει νέες επενδύσεις στη χώρα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ύστερα δεν θα αναλάβει νέα έργα

Μετά από μια δεκαετία σημαντικών επενδύσεων τουλάχιστον 8,3 δισ. ευρώ σε 120 έργα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) θα ολοκληρώσει την προσωρινή αποστολή της στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα θα συνεχίσει να εγκρίνει νέες επενδύσεις στη χώρα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ύστερα δεν θα αναλάβει νέα έργα. Σημειώνει πάντως ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις συναλλαγές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό της ύψους 2 δισ. ευρώ σε περίπου 80 έργα. Το περιφερειακό γραφείο στην Αθήνα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το τέλος του 2027.

Η προσωρινή δέσμευση της ΕΤΑΑ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2015 κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Στόχος της ήταν να υποστηρίξει την ανάκαμψη της χώρας από τη βαθιά οικονομική κρίση και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω επενδύσεων υπό την ηγεσία του ιδιωτικού τομέα, διαλόγου για τις πολιτικές και στοχευμένης τεχνικής βοήθειας. Η εντολή επρόκειτο αρχικά να λήξει το 2020, αλλά το 2018 οι μέτοχοι της ΕΤΑΑ συμφώνησαν να την παρατείνουν για άλλα πέντε χρόνια, μέχρι το τέλος του 2025.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Τράπεζα χρησιμοποίησε την εμπειρογνωμοσύνη της για να προσελκύσει εγχώριες και ξένες επενδύσεις, να υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα και να εμβαθύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση. Επίσης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην προώθηση της καινοτομίας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, τονίζει η ανακοίνωσε.

Η Πρόεδρος της ΕΤΑΑ, Odile Renaud-Basso, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ΕΤΑΑ στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου. Η συνεργασία μας με την Ελλάδα είχε διαρκή αντίκτυπο, ο οποίος θα παραμείνει ορατός ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας της Τράπεζας. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα από τότε που ξεκινήσαμε να επενδύουμε εκεί είναι αξιοσημείωτη. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σταθερά στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η θετική πορεία θα συνεχιστεί».

Η συνεργασία της ΕΤΑΑ με την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός μηχανισμού προετοιμασίας ΣΔΙΤ θα συνεχιστεί μετά το 2025, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σειράς έργων που εστιάζονται στις κοινωνικές υποδομές (εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη), τις βιώσιμες αστικές υποδομές και τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει επίσης τη συνεργασία της με Έλληνες χορηγούς σε έργα σε όλες τις οικονομίες της ΕΤΑΑ, υποστηρίζοντας τη διεθνή επέκτασή τους, με τελικό αποτέλεσμα θετικές επιδράσεις για την ελληνική οικονομία μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας, της ζήτησης στην αλυσίδα εφοδιασμού και των ευκαιριών επανεπένδυσης.

Πάνω από το ένα τρίτο των επενδύσεων της ΕΤΑΑ στην Ελλάδα αφορούσαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, υποστηρίζοντας συναλλαγές όπως η επίλυση μη εξυπηρετούμενων δανείων, τιτλοποιήσεις, χρηματοδότηση του εμπορίου και η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας.

Η ΕΤΑΑ και η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκαν επίσης στενά για την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της ΕΕ.

Σημαντικές επενδύσεις στο πλαίσιο του RRF περιλαμβάνουν ένα δάνειο 150 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ για την προώθηση της ψηφιακής μεταμόρφωσης, της πράσινης μετάβασης και της περιφερειακής ένταξης, καθώς και δάνειο 88 εκατ. ευρώ στην Fulgor SA, τον κορυφαίο ελληνικό παραγωγό υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση νησιών και υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΑ, άλλα σημαντικά επιτεύγματα της ΕΤΑΑ στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: την υποστήριξη της απανθρακοποίησης του κτιριακού τομέα και της αστικής αναγέννησης μέσω εμβληματικών έργων όπως το Ελληνικό και ο Πύργος του Πειραιά, την επένδυση στο μεγαλύτερο τότε έργο ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας από την HelleniQ Energy στην Κοζάνη, την υποστήριξη των προγραμμάτων απανθρακοποίησης της ΔΕΗ και της Metlen, επενδύσεις σε εννέα τοπικά ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, υποστήριξη περίπου 250 έργων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και παροχή άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε περισσότερους από 1.000 δικαιούχους μέσω του προγράμματος «Συμβουλές για μικρές επιχειρήσεις» της Τράπεζας.