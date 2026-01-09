Μείωση 6,9% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στο 11μηνο του 2025

Μείωση σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2025, ανερχόμενο στα 32,12 δισ. ευρώ και παρουσιάζοντας μείωση 6,9% σε σχέση με το 11μηνο του 2024. Μείωση, της τάξης του 15,1%, σημείωσε και για τον μήνα Νοέμβριο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.070,1 εκατ. ευρώ (4.719,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.053,8 εκατ. ευρώ (4.322,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 170,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 5,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 163,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 2.800,7 εκατ. ευρώ (3.199,8 εκατ. δολάρια) έναντι 3.299,4 εκατ. ευρώ (3.471,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 73,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 80,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 74.396,1 εκατ. ευρώ (83.491,6 εκατ. δολάρια) έναντι 78.053,5 εκατ. ευρώ (84.412,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 968,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 800,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 44.477,7 εκατ. ευρώ (50.215,5 εκατ. δολάρια) έναντι 45.923,9 εκατ. ευρώ (49.964,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 700,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 771,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 ανήλθε σε 29.918,4 εκατ. ευρώ (33.276,1 εκατ. δολάρια) έναντι 32.129,6 εκατ. ευρώ (34.448,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 268,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,0% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 29,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%.