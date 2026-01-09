ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο ή καθόλου φόρο - Εκπτώσεις, απαλλαγές και οι δικαιούχοι

Μειώσεις που υπερβαίνουν το 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει το ισχύον πλαίσιο για φορολογούμενους με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου και οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων διαμορφώνονται ως εξής:

1. Κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς

Ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Π.Ε. Νήσων), καθώς και σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις παραμεθόριες περιοχές, δικαιούνται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026. Προϋπόθεση είναι η αντικειμενική αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και ισχύει για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία. Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι ασφαλισμένο έναντι φυσικών καταστροφών, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%, καθώς προστίθεται επιπλέον μείωση 20%. Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση δεν επεκτείνεται σε δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

2. Ασφαλισμένες κατοικίες

Περίπου 400.000 νοικοκυριά με ασφαλισμένες κατοικίες δικαιούνται έκπτωση 20% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, η μείωση περιορίζεται στο 10%.

Σε περιπτώσεις ασφάλισης διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά. Για παράδειγμα, ασφάλιση οκτώ μηνών οδηγεί σε μείωση 13,3%, έξι μηνών σε 10%, ενώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση για ασφάλιση έως τρεις μήνες.

3. Χαμηλά εισοδήματα

Περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 50% ή να μηδενίζεται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τη μείωση 50%, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Παράλληλα, τίθενται ανώτατα όρια στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

4. Πλήρης απαλλαγή

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για φορολογούμενους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Επιπλέον, μηδενικός φόρος ισχύει για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές, καθώς και για ιστορικά διατηρητέα μνημεία, έργα τέχνης και διατηρητέα κτίσματα.