HelleniQ Energy - Ομιλος Titan: Επενδύουν στην ενέργεια ( * )

Συνολικά 12 νέες αιτήσεις υποβλήθηκαν στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, για άδειες αποθήκευσης ενέργειας, στο πλαίσιο του κύκλου Αυγούστου.



Ο λόγος για έργα με μπαταρίες- εγκατεστημένης χωρητικότητας συνολικά 950 MWh, και μέγιστης αιχμής έκχυσης 313MW.



Το ενδιαφέρον; 3 από τις 12 αφορούν σε αιτήσεις των HelleniQ Energy και ομίλου Titan, για 2 των 52+52 MW και 100MW αντίστοιχα.



Της μεν πρώτης η εγκατάσταση των δύο αποθηκών αφορά στην περιοχή της Κοζάνης, της δε δεύτερης στην Εύβοια (εγκαταστάσεις Χαλκίδας).



Σημειωτέον πως, όλοι οι μεγάλοι όμιλοι (ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Motor Oil, Metlen, HelleniQ Energy κ.α.) έχουν στραφεί-στρέφονται προς την αποθήκευση ενέργειας.

Ο λόγος; με τις μπαταρίες μπορεί να αποθηκευτεί ενέργεια όταν η τιμή είναι χαμηλή και να πωληθεί στο σύστημα όταν είναι υψηλή, ελκύοντας για αυτό ισχυρούς τους επενδυτές οι οποίοι διαβλέπουν μία ιδιαίτερα προσοδοφόρα δραστηριότητα.



( * ) σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ.