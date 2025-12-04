TITAN: Καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις για Data Centers

Η χρήση προηγμένων υλικών, η βελτιστοποίηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και ο ολοκληρωμένος έλεγχος όλων των σταδίων παραγωγής συμβάλλουν στην κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς για κορυφαία απόδοση και ταχεία κατασκευή

Ο Όμιλος TITAN ενισχύει το χαρτοφυλάκιο λύσεων για την κατασκευή Data Centers (Κέντρων Δεδομένων), προσφέροντας υλικά υψηλών επιδόσεων και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος που στηρίζουν τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

O TITAN ενισχύει την ηγετική του θέση στον τομέα των βιώσιμων κατασκευών, προσφέροντας τα προϊόντα TITAN Edge - μεταξύ των οποίων και το Velter™ στην Ελλάδα - καθώς και μια ευρεία γκάμα προηγμένων λύσεων τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανταποκρινόμενος στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών του στην αγορά των Data Centers. Με ισχυρή παράδοση στην καινοτομία και μια διαρκώς διευρυνόμενη πελατειακή βάση, η Εταιρία είναι έτοιμη για την επόμενη φάση ανάπτυξης των βιώσιμων ψηφιακών υποδομών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στην Ευρώπη, ο TITAN εξυπηρετεί το 80% των έργων data centers που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, προσφέροντας βιώσιμες, χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και υψηλών επιδόσεων λύσεις σκυροδέματος για αυτά τα ιδιαίτερα απαιτητικά κτήρια. Για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών δόμησης και την ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνικής γνώσης στον κλάδο, ο TITAN έχει ενταχθεί ως μέλος στον Ελληνικό Σύνδεσμο Κέντρων Δεδομένων (GRDCA*).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Titan America διαθέτει πολυετή εμπειρία με έργα στη Βόρεια Βιρτζίνια, στην περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως «Ζώνη Κέντρων Δεδομένων - Data Center Alley», όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός Data Centers παγκοσμίως. Από το 2022, η Titan America έχει προμηθεύσει προϊόντα περίπου στο 40% από τα 250 Data Centers που έχουν κατασκευαστεί στις περιοχές που δραστηριοποιείται, περιλαμβανομένων έργων για την Amazon Web Services (AWS). Η Titan America υποστηρίζει επιτυχώς αυτά τα απαιτητικά έργα ψηφιακών υποδομών, παρέχοντας σκυροδέματα υψηλής απόδοσης, βιώσιμα και έτοιμα για άμεση χρήση. Αυτό γίνεται δυνατό χάρη στη βελτιστοποίηση των μιγμάτων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και στην υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας προμήθειας καινοτόμων υλικών.

«Με τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογιών μας και τη δημιουργία πρωτοποριακών νέων υλικών, φέρνουμε στην αγορά προϊόντα υψηλής απόδοσης και αποκλειστικές λύσεις. Αυτό μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ταχέως αναπτυσσόμενων τομέων, όπως τα Data Centers τεράστιας κλίμακας, όπου η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα και η ανθεκτικότητα είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε ο Bill Zarkalis, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Titan America.

Ο TITAN βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τη ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς των Data Centers. Στην Ευρώπη, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act) και η συνεχιζόμενη ψηφιακή μετάβαση σε χώρες όπως η Ελλάδα ενισχύουν σημαντικά τις νέες επενδύσεις σε Data Centers. Η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ισχυρή ζήτηση για υποδομές μεγάλης κλίμακας, ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Titan America είναι εξίσου έτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των πολυάριθμων νέων Data Centers που προγραμματίζονται στις περιοχές λειτουργίας της. Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν μια ισχυρή ευκαιρία για τον Τιτάνα να εδραιώσει τη θέση του ως αξιόπιστος πάροχος καινοτόμων λύσεων υψηλής απόδοσης και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για τις ψηφιακές υποδομές του μέλλοντος.

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ζήτηση για βιώσιμες ψηφιακές υποδομές αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς», δήλωσε ο Γιάννης Πανιάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ευρώπη. «Συνδυάζοντας προηγμένα υλικά με ισχυρή τοπική γνώση, υποστηρίζουμε τους κατασκευαστές Data Centers στην υλοποίηση έργων που πληρούν στόχους σχετικούς τόσο με τις υψηλές επιδόσεις όσο και με το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας από έργα στην Ελλάδα, τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες αγορές».