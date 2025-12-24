Νέος πρόεδρος στο Ιατρικό Αθηνών αναλαμβάνει ο Βασίλης Αποστολόπουλος

Την ανάληψη και της θέσης του προέδρου της Ιατρικό Αθηνών από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Βασίλη Αποστολόπουλο από 2 Ιανουαρίου ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, «η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), συμφώνως προς το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, και σχετικά με το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Mononews της 23/12/2025, με τίτλο: «Αλλαγή φρουράς μετά από 41 χρόνια στο Ιατρικό Αθηνών», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το δημοσίευμα αυτό αποτυπώνει την εκπεφρασμένη πρόθεση του Προέδρου της Δρ. Γεωργίου Αποστολόπουλου.Οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν από την 2α Ιανουαρίου 2026 ακολουθώντας την επίσημη εγκριτική διαδικασία από το Διοικητικό Συμβούλιο και την νέα συγκρότηση αυτού σε σώμα.Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για την επίσημη ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 2 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».