Υλικά κατασκευών: Αύξηση 3,2% στο δωδεκάμηνο - 1,9% τον Νοέμβριο

Αύξηση 1,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Κατηγορίες υλικών

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα θερμαντικά σώματα κατά 5,7%, οι χάλκινοι αγωγοί με 5,2% και οι πλαστικοί σωλήνες κατά 4,6% και τη μικρότερη το τσιμέντο με 1,8% τα τούβλα με 1,7% και ο σίδηρος οπλισμού με -1,8%.