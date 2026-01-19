ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατ. ευρώ

Τα έργα θα υλοποιηθούν τόσο στη νησιωτική χώρα όσο και στην ηπειρωτική

Συνολικά 42 έργα -με χρηματοδότηση ύψους 75.556.121,75 ευρώ- που αφορούν τη δημιουργία, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης υδάτων ενέκρινε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, το ποσό δεσμεύτηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, τη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήρια) κ.ά.

Τα έργα θα υλοποιηθούν τόσο στη νησιωτική χώρα -και ειδικότερα νησιά όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο (Παξοί, Φούρνοι Κορσέων, Λειψοί, Μεγανήσι, Αστυπάλαια, Φολέγανδρος, Ψαρά, Πόρος, Αλόννησος κ.ά.)- όσο και στην ηπειρωτική (Σέρρες, Λειβαδιά, Δυτική Μάνη, περιοχές Συκέων-Νεάπολης, Πυλαία-Χορτιάτη, Βόλος κ.ά.).