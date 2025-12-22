Σε ύψη ρεκόρ ο χρυσός – Ξεπέρασε τα 4.300 δολάρια

Σε ιστορικό υψηλό εκτοξεύτηκε τη Δευτέρα, η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο αισιόδοξοι ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια μέσα στο επόμενο έτος.

Το πολύτιμο μέταλλο έφτασε σε υψηλό στα 4.383,76 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές, καθώς μια σειρά δεδομένων την προηγούμενη εβδομάδα που δείχνουν περαιτέρω αδυναμία στην αμερικανική αγορά εργασίας έδωσαν στην κεντρική τράπεζα περιθώριο να χαλαρώσει περαιτέρω την νομισματική πολιτική.

Η άνοδος της Δευτέρας ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό των 4.381,52 δολαρίων που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο.