Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί τα σταθερά τιμολόγια κερδίζουν έδαφος - Το πλεονέκτημα που αλλάζει την αγορά

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη μειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών όπου τα συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής παραμένουν στα ίδια ή ακόμη και χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η ιδιαιτερότητα αυτή αποτελεί τον βασικό λόγο της μαζικής και επιταχυνόμενης στροφής των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια, τάση που ενισχύθηκε καθοριστικά στη διάρκεια του 2025.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη συνδυαστική ανάγνωση των στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) για τη λιανική αγορά ρεύματος και της έκθεσης της VaasaETT για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Σταθερά φθηνότερα ή ίσα των κυμαινόμενων

Σύμφωνα με τη VaasaETT, για την οικιακή κατανάλωση στην Ελλάδα, έως και τον Νοέμβριο τα σταθερά τιμολόγια ήταν φθηνότερα από τα κυμαινόμενα, ενώ τον Δεκέμβριο οι τιμές των δύο κατηγοριών εξισώθηκαν.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιεί έντονα την ελληνική αγορά από την πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, όπου – με εξαίρεση την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία – τα σταθερά τιμολόγια παραμένουν ακριβότερα από τα κυμαινόμενα, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κόστους.

Ανταγωνιστικό συνολικό κόστος

Σε επίπεδο συνολικής τιμής, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Δεκέμβριο, η μέση τελική τιμή (με φόρους και επιβαρύνσεις) διαμορφώθηκε στα 24,34 σεντς ανά κιλοβατώρα, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,73 σεντς) και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (24,58 σεντς).

Εκρηκτική αύξηση των σταθερών συμβολαίων

Το τιμολογιακό πλεονέκτημα των σταθερών συμβολαίων, σε συνδυασμό με την προστασία από αιφνίδιες αυξήσεις τιμών, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ.

Τα νοικοκυριά με σταθερό τιμολόγιο αυξήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 σε 1,5 εκατ. (25,78% του συνόλου), από 867 χιλ. τον Ιανουάριο (14,72%). Την ίδια περίοδο, τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια υποχώρησαν από 4,1 εκατ. καταναλωτές (70,2%) σε 3,5 εκατ. (59,8%).

Έρχονται και τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Υπενθυμίζεται ότι από τον Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά θα είναι διαθέσιμα και τα δυναμικά («πορτοκαλί») τιμολόγια, με διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του 24ώρου.

Τα δυναμικά τιμολόγια απευθύνονται σε καταναλωτές που μπορούν να μεταφέρουν κατανάλωση σε ώρες χαμηλής χρέωσης, αξιοποιώντας τη διακύμανση των τιμών προς όφελος του τελικού κόστους.