ΗΠΑ: Ρεκόρ απολύσεων τον Οκτώβριο – Χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η αγορά εργασίας επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατήργησαν κατά μέσο όρο 11.250 θέσεις εργασίας σε εβδομαδιαία βάση κατά τις τέσσερις εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η ADP Research.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα, σε σύγκριση με την αρχή του Οκτωβρίου.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεση της ADP, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 42.000 τον Οκτώβριο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες μείωσης.

Ωστόσο, ο νέος δείκτης τεσσάρων εβδομάδων υποδηλώνει ότι το δεύτερο μισό του μήνα χαρακτηρίστηκε από αυξημένες απολύσεις.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο όπου αρκετές μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει προγράμματα μείωσης προσωπικού.

Πρόσφατη έκθεση της Challenger, Gray & Christmas ανέδειξε ότι τον Οκτώβριο καταγράφηκαν οι περισσότερες εξαγγελίες απολύσεων για οποιονδήποτε Οκτώβριο των τελευταίων 20 ετών, εντείνοντας την ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας και τη δυναμική της απασχόλησης.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κυβερνητική αναστολή λειτουργιών (shutdown) στην ιστορία των ΗΠΑ, η οποία έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεικτών, όπως οι μηνιαίες εκθέσεις απασχόλησης για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Έτσι, οι επενδυτές στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές, όπως τα στατιστικά στοιχεία της ADP, για να εκτιμήσουν την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας.

Η ADP ανακοίνωσε επίσης ότι θα δημοσιεύει και έναν κινητό μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων για την εξέλιξη της ιδιωτικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχει πιο συχνή και ομαλοποιημένη πληροφόρηση σε συνθήκες αβεβαιότητας.