Βρετανία: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Πώς θα αντιδράσει η BoE

Σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σταθερός για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στο 3,8%. Το αποτέλεσμα ανέτρεψε τις προβλέψεις των οικονομολόγων και της Τράπεζας της Αγγλίας, που έκαναν λόγο για κορύφωση στις αυξήσεις των τιμών τον περασμένο μήνα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε προβλέψει νωρίτερα φέτος ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα κορυφωθεί στο 4% – διπλάσιο από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας – τον Σεπτέμβριο, πριν μειωθεί σταδιακά το επόμενο έτος.

Ο βασικός πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, ο οποίος εξαιρεί τις πιο μεταβλητές τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση έως τον Σεπτέμβριο, από 3,6% τον Αύγουστο.

Οι μεγαλύτεροι παράγοντες ανόδου προήλθαν από τις τιμές της βενζίνης και των αεροπορικών εισιτηρίων, όπου η πτώση των τιμών ήταν μικρότερη σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτές αντισταθμίστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές για μια σειρά από αγορές αναψυχής και πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των live εκδηλώσεων. Το κόστος των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών μειώθηκε επίσης για πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους.

Πώς θα αντιδράσει η BoE

Τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν είναι τα τελευταία που θα έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Αγγλίας πριν από την επόμενη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι είναι απίθανο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της τράπεζας να μειώσουν το βασικό επιτόκιο από το 4%, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, παρά την υποτονική ανάπτυξη. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία σημείωσε ασθενική αύξηση 0,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα παραμείνει επιφυλακτική, δεδομένης της απουσίας μεταβολών στα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

«Ο πληθωρισμός κοντά στο 4% θα πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σήμα για τις αγορές, οι οποίες συνεχίζουν να προεξοφλούν ακόμη δύο μειώσεις των επιτοκίων το επόμενο έτος», εκτίμησε ο George Brown, ανώτερος οικονομολόγος της Schroders. «Ο υψηλός πληθωρισμός κινδυνεύει να εδραιωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του συνδυασμού απογοητευτικής παραγωγικότητας και σταθερής αύξησης των μισθών. Αναμένουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι το τέλος του 2026 και δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση των επιτοκίων να είναι ανοδική», όπως είπε.

«Στοχευμένα μέτρα»

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας είναι επίσης πιθανό να είναι προσεκτική όσον αφορά την παρέμβαση στα επιτόκια πριν από τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της κυβέρνησης στις 26 Νοεμβρίου, στον οποίο η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves ενδέχεται να ανακοινώσει αυξήσεις φόρων καθώς και περικοπές δαπανών, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποπληθωριστικό χαρακτήρα.

Η Reeves έχει επίσης δηλώσει ότι θα λάβει «στοχευμένα μέτρα» για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κόστους διαβίωσης, και υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να μειώσει τον συντελεστή ΦΠΑ που επιβάλλεται στην ενέργεια, μια κίνηση που ενδέχεται επίσης να μειώσει τις πιέσεις στις τιμές.

Οποιαδήποτε τέτοια στοχευμένα δημοσιονομικά μέτρα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγο της Deutsche Bank στη Βρετανία. «Οι ειδήσεις σχετικά με τα μέτρα αποπληθωρισμού έχουν αποκτήσει δυναμική. Θα παρακολουθούμε επίσης με μεγάλη προσοχή οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στον ΦΠΑ και στον φόρο καυσίμων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις μας», δήλωσε ο Raja.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «προς το παρόν, εκτιμούμε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) θα κυμανθεί στο 3,4% σε ετήσια βάση, πριν επιβραδυνθεί στο 2,6% σε ετήσια βάση το 2026. Αναμένουμε ότι ο CPI θα προσεγγίσει τον στόχο [2%] το 2027».