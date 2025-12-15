Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Ποιος τομέας τον ώθησε υψηλότερα

Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στο 2,8% έναντι 1,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το «Inflation Monitor» της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού, όπως αναφέρει η ΤτΕ, «οφείλεται στην αύξηση των ποσοστών πληθωρισμού στις υπηρεσίες (υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και καντίνες), στα μη μεταποιημένα τρόφιμα (κρέας και αυγά) και στην ενέργεια (κυρίως ηλεκτρική ενέργεια)»

Σημαντική αύξηση σημείωσε ο δομικός πληθωρισμός που εκτινάχτηκε στο 3,2% τον Νοέμβριο έναντι 1,9% τον Οκτώβριο, «κάτι που αποδίδεται αποκλειστικά στον πληθωρισμό των υπηρεσιών, καθώς ο πληθωρισμός των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκε περαιτέρω.» υπογραμμίζεται στο Inflation Monitor.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Στην ευρωζώνη ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025 από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική

εκτίμηση. «Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε οριακές αυξήσεις του πληθωρισμού στις υπηρεσίες και στα μη μεταποιημένα τρόφιμα

καθώς και στο λιγότερο αρνητικό ποσοστό πληθωρισμού στον τομέα της ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4%.» αναφέρει η ΤτΕ.

Στην Ελλάδα, ο γενικός πληθωρισμός μειώθηκε απότομα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αλλά ανέβηκε σε υψηλότερα επίπεδα τον Νοέμβριο. Αυτή η μεταβλητότητα οφείλεται κυρίως στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Ο βασικός πληθωρισμός ακολούθησε παρόμοια πορεία, καθώς επηρεάστηκε επίσης από τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον δείκτη PMI του Νοεμβρίου, ο πληθωρισμός των τιμών των εισροών στον τομέα της μεταποίησης επιβραδύνθηκε, με τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις τιμές πώλησης μόνο ελαφρώς προκειμένου να ενθαρρύνουν τη ζήτηση.

Η έρευνα των επιχειρήσεων του Νοεμβρίου δείχνει χαμηλότερες προσδοκίες πληθωρισμού σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα.

Τι αναμένουν για τον πληθωρισμό επιχειρήσεις, καταναλωτές και αγορές

Οι μέσες προσδοκίες των επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα σε ένα χρόνο μειώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2025 στο 2,8% από 3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ στην ευρωζώνη παρέμειναν σταθερές στο 2,5%. Οι προσδοκίες για τα επόμενα τρία χρόνια παρέμειναν σταθερές στο 2,8% και 3% στην Ελλάδα και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα, ενώ για τα επόμενα πέντε χρόνια το 3ο τρίμηνο του 2025 παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές στο 3% στην Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ.

Η Έρευνα Προσδοκιών των Καταναλωτών (CES) της ΕΚΤ δείχνει ότι τον Οκτώβριο οι μέσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό

στην Ελλάδα μειώθηκαν σε όλους τους ορίζοντες: για τους επόμενους 12 μήνες στο 7,2% από 8% τον Σεπτέμβριο, για τα επόμενα τρία χρόνια στο 6,4%από 7,8% τον προηγούμενο μήνα και για τα επόμενα πέντε χρόνια στο 5,2% από 5,4% τον Σεπτέμβριο.

Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώπαρέμειναν σταθερές σε όλους τους ορίζοντες (2,8%, 2,5% και 2,2% αντίστοιχα).

Τέλος οι προσδοκίες της αγοράς για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα δύο ετών αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα, αφού ο πληθωρισμός σε βασικές χώρες της ευρωζώνης ήταν υψηλότερος από τον αναμενόμενο.

Η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια κατά συνολικά 200 μονάδες βάσης από τον Ιούνιο του 2024. Οι αγορές αναμένουν σχεδόν με βεβαιότητα ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Μέχρι το τέλος του 2026, η ΕΚΤ αναμένεται, με σχεδόν βεβαιότητα, να μην μειώσει περαιτέρω τα επιτόκιά της ενώ πριν από ένα μήνα η πιθανότητα για μια ακόμη μείωση ήταν περίπου 30%.